Marco Tronchetti Provera/ Foto, con una modella russa in Sardegna: e l’ex Afef…

Mentre Afef Jnifen, ex modella tunisina, si prepara al suo quarto matrimonio con Alessandro Dal Bono, il suo ex marito Marco Tronchetti Provera si consola al largo del mare di Sardegna in compagnia di una giovane e affascinante russa. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio le immagini dell’amministratore delegato di Pirelli assieme alla bionda e giovanissima modella. Non si conosce al momento l’identità della bellissima ragazza che, nelle foto, abbraccia e riempie di attenzioni il top manager 71enne. Ciò che appare certa è la forte differenza d’età tra i due. È dunque così che Provera “si consola” dopo la fine della storia d’amore, durata ben 20 anni, con Afef.

Marco Tronchetti Provera ritrova il sorriso con una giovane russa

D’altronde la Jnifen, come abbiamo già accennato, si prepara a convolare nuovamente a nozze dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio a Positano, come testimonia il settimanale diretto da Alfonso Signorini. È la prima volta, dopo il divorzio da Afef, pronunciato lo scorso novembre, che Marco Tronchetti Provera viene fotografato in compagnia di un’altra donna. Stando a quanto racconta il settimanale, i due hanno hanno trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, tra giri in barca e tanto relax. La modella russa lo ha riempito di attenzioni, facendogli tornare per la prima volta in molti mesi il sorriso. Il gossip sulla ex coppie, oltre che sulle nuove, sembra destinato insomma ad infiammare questa già caldissima estate.

