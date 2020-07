Marco Valerio, Macchina del tempo/ Una “canotta” tutta da ricordare (Ciao Darwin 7)

Marco Valerio ha tentato la fortuna a Ciao Darwin 7, cercando di portare a casa dei punti per la squadra del Virtuale. In lotta contro quelli del Reale, il concorrente se l’è dovuta vedere con una bionda sui generis, con cui ha partecipato alla Macchina del Tempo. Purtroppo per lui l’attenzione si è focalizzata sulla rivale per via delle sue risposte esilaranti e Marco Valerio ha dovuto puntare tutto verso la vittoria, lasciando da parte eventuali battute. Alla fine l’impresa è riuscita per il meglio: il concorrente ha regalato un grande vantaggio alla sua squadra. Non si può dire però che il merito sia stato tutto suo, visto che la sfidante ha messo tanta farina del suo sacco per riuscire a perdere la sfida. Persino nella corsa per ritornare nello studio in cui si trovava Paolo Bonolis. A cavallo di un finto cavallo in peluche, Marco Valerio e la sua canotta hanno raggiunto infatti lo studio per primi, riuscendo a far salire i punti del Virtuale fino a 381, contro i 369 collezionati dai rivali. Oggi, sabato 9 luglio 2020, Ciao Darwin 7 trasmetterà in replica l’ottava puntata su Canale 5, dove potremo rivedere anche questa particolare sfida.

Marco Valerio, i problemi col microfono e…

Marco Valerio non è passato inosservato durante Il viaggio del Tempo di Ciao Darwin 7. Il concorrente della squadra Virtuale è stato scelto infatti per sfidare Eleonora Guarda. Le cose però sono andate storte fin dalla sua presentazione. Marco infatti ha avuto dei problemi con il microfono, ma ha subito cercato di rimediare. “Marco… prova, prova… Marco Valerio, 23 anni… Bari”, ha detto prima di esultare per la sua squadra. Paolo Bonolis a quel punto gli ha chiesto giustamente se fosse arrabbiato, visto l’urlo lanciato alla fine dell’intervento. Dopo aver negato con l’espressione del volto, Marco Valerio ha confermato tutto: “Sempre, è la mia grinta”. Indossati gli occhiali per vederci meglio, il concorrente non è riuscito però a riconoscere le Tre Grazie presenti nel mondo fittizio dedicato agli dei dell’Olimpo. Il conduttore gli ha chiesto cosa stessero cercando le tre donne e per Marco Valerio la risposta è stata immediata: “I maschi”. Così come per la sua rivale, anche lui ha avuto delle difficoltà a dire l’imperfetto del verbo essere, lanciandosi in una serie di “Sarei, io fossi, fui”.



