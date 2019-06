Marco Vannini/ Dall’omicidio al processo Antonio Ciontoli: ombre (Storie Maledette)

Il 7 febbraio 2020, la Corte di Cassazione metterà la parola fine sul caso relativo alla morte di Marco Vannini, il giovane ventenne di Cerveteri ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015. Una morte incredibile, dietro alla quale ancora si celano non pochi misteri, ombre, silenzi e bugie. Un uomo ha confessato: sarebbe stato Antonio Ciontoli, padre dell’allora fidanzata di Marco, Martina Ciontoli, ad esplodere il colpo di pistola. Condannato in due gradi di giudizio, con due sentenze entrambe aspramente criticate dall’opinione pubblica e dalla famiglia della vittima, l’uomo è in attesa del terzo grado. Da uomo libero, però, risponderà nel frattempo alle domande di Franca Leosini in occasione della trasmissione Storie Maledette che – non al caso bensì all’intervista – dedicherà due appuntamenti in prima serata domenica 30 giugno e martedì 2 luglio su Raitre. Era la sera di domenica 17 maggio quando Marco si trovava nella villetta bifamiliare di Via Alcide De Gasperi 19 a Ladispoli, ospite della famiglia della fidanzata. Sei in tutto le persone presenti: il capofamiglia Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo, i figli Martina e Federico, la fidanzata di quest’ultimo, Viola Giorgini e Marco, appunto. Secondo il racconto dei presenti, dopo cena il giovane si sarebbe fatto una doccia in casa della fidanzata. All’improvviso, un rumore, udito anche dai vicini di casa, simile ad un colpo di pistola. Da quel momento la vita di tutte e sei le persone cambiò per sempre: quella di Marco si sarebbe interrotta alcune ore più tardi.

MARCO VANNINI: L’OMICIDIO A LADISPOLI

Cosa accadde realmente nella villetta dei Ciontoli la notte di maggio di quattro anni fa? E’ questo che la famiglia di Marco Vannini continua a chiedersi, alla luce degli eventi succeduti dopo lo sparo. Un colpo di pistola che, Antonio Ciontoli, confessò di essere stato lui ad esplodere, “per gioco”, come riferì lo stesso durante un interrogatorio e dopo un cambio di versione. Una pistola che tuttavia fu costatato essere difettosa e che dunque non avrebbe potuto sparare “per errore” ed inavvertitamente, come invece ammise l’uomo. A complicare l’intera vicenda, i soccorsi allertati solo dopo diverso tempo dallo sparo. Un ritardo ingiustificato, al quale vanno ad aggiungere gli inquietanti audio delle telefonate fatte al 118 in cui proprio Ciontoli padre parla di un attacco di panico dopo un ferimento “con la punta di un pettine”. Ed a parlare per la prima volta con i soccorritori al telefono fui anche Federico, che riferì di un ragazzo sentitosi “male di botto” e che per uno “scherzo” colto da una crisi di panico. Fu la madre Maria Pezzillo a ritenere che quell’intervento non fosse necessario, riagganciando. In sottofondo, le urla di Marco che resteranno per sempre nella memoria dei genitori. Nell’avvertire i genitori di Marco, la Pezzillo parlò di una caduta dalle scale. Dopo ore, in ospedale, emerse la drammatica verità ma alle 3.10 di quella notte Marco smise di vivere.

I DUE PROCESSI AI CIONTOLI E NUOVA INCHIESTA

Due i processi finora svolti, durante i quali Antonio Ciontoli, reo confesso, è stato condannato a 14 anni di reclusione in primo grado con l’accusa di omicidio volontario, pena poi ridotta ad appena a 5 anni per omicidio colposo. Tre anni al resto dei suoi familiari, mentre Viola Giorgini è stata assolta. Il prossimo febbraio la Cassazione potrebbe ribaltare tutto alla luce dell’inchiesta parallela aperta dopo le dichiarazioni choc di un testimone, Davide Vannicola, che ha accusato l’amico Roberto Izzo, ex comandante dei carabinieri di Ladispoli, indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza ed interrogato nei giorni scorsi dalla procura di Civitavecchia. L’uomo avrebbe ricevuto una telefonata da Ciontoli Senior dopo lo sparo a Marco – e prima della chiamata dei soccorsi – ed a lui avrebbe rivelato che a sparare sarebbe stato il figlio Federico. Da qui il consiglio del militare di prendersi le colpe per limitare i danni. Rivelazioni, queste, che se confermate aprirebbero ad un nuovo drammatico capitolo sulla morte di Marco Vannini.



