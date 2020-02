La famiglia Ciontoli si scaglia contro “La Vita in Diretta” dopo l’approfondimento dedicato ieri dal programma al caso relativo all’omicidio di Marco Vannini. Mentre riassumeva la vicenda col conduttore Alberto Matano, l’inviata Deborah Ergas, che era a Ladispoli, ha fornito alcune informazioni su dove vive la famiglia Ciontoli al momento. Come più volte spiegato dai loro avvocati, non possono vivere tutti nello stesso ambiente: per nascondersi Antonio e sua moglie, così come i figli Martina e Federico, hanno dovuto sparpagliarsi in diverse località. «Ho paura di essere additato, che i miei figli e mia moglie possano essere aggrediti per strada», aveva dichiarato Antonio Ciontoli parlando degli haters e delle minacce di morte che vengono rivolte ogni giorno a lui e alla sua famiglia. Lo stesso legale dei Ciontoli, l’avvocato Andrea Miroli, qualche tempo fa aveva ricevuto un proiettile in una busta.

MARCO VANNINI, FAMIGLIA CIONTOLI DIFFIDA VITA IN DIRETTA/ AVEVA RIVELATO DOVE VIVONO

Ieri l’inviata de “La Vita in Diretta” ha specificato la città in cui Antonio Ciontoli e sua moglie si sono ritirati da tempo, nel totale anonimato. Inoltre, hanno aggiunto anche informazioni su dove e con chi vivono Martina e suo fratello Federico. Non si è fatta quindi attendere la lettera dell’avvocato della famiglia Ciontoli al programma di Italia 1. I legali, come riportato da Tpi, hanno fatto delle precisazioni su alcune cose dette durante l’approfondimento della trasmissione al caso Vannini. «Vi diffidiamo dal diffondere dati riservati dei signori Ciontoli (luoghi in cui vivrebbero), atteso che, anche a seguito dell’improvvido comportamento dei media, sono soggetti a continue e reiterate minacce che turbano ingiustamente e illegittimamente la loro privacy». La presunta frase dei legali dei Ciontoli («Adesso siamo molto preoccupati») riferita dall’inviata non è mai stata pronunciata, dicono gli avvocati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA