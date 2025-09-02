A Dentro la notizia, su Canale 5, vi erano i genitori di Marco Vannini, il ragazzo morto dieci anni fa: ecco che cosa ha detto a Gianluigi Nuzzi

Durante la puntata di ieri di Dentro la Notizia, esordio del nuovo talk pomeridiano di Canale 5, erano in collegamento la mamma e il papà di Marco Vannini, il ragazzo ucciso in modo accidentale da un colpo di pistola in casa della famiglia della fidanzata.

«Per noi vittime è un sopravvivere. La morte di un figlio è contro natura e l’ho detto per tanti anni: lo continuo a ribadire. Sono dieci anni che Marco non c’è più e io e Valerio siamo rimasti a quella maledetta sera del 18 maggio 2015. Ci alziamo la mattina e da quel momento iniziamo a pensare cosa succede: viviamo la giornata come viene».

Martina Ciontoli, ex fidanzata di Marco e condannata a 9 anni, ha ottenuto il permesso di uscire dal carcere per lavorare. La madre del ragazzo ha commentato: «La sua pena è di 9 anni e 4 mesi, ma è già a metà. Io lo sapevo che sarebbe successo, è previsto dalla nostra legge. Purtroppo cosa posso dire? Rispetto le regole che ci sono in Italia, ma non condivido il fatto che una persona condannata a tot anni possa uscire prima. È giusto pensare al recupero, ma è anche giusto che la pena venga scontata per intero. Io sono per la certezza della pena».

MARCO VANNINI, LA MAMMA: “GIUSTO RECUPERARE I CONDANNATI MA…”

E ha aggiunto: «Bisogna recuperare i condannati, ed è giusto che ciò avvenga: non voglio essere una forcaiola. Ma in alcuni casi, come un omicidio volontario, la pena dovrebbe essere certa: a fine pena si esce. Noi non avremo mai sconti, per noi è un sopravvivere. A mio figlio Marco è stata tolta la possibilità di vivere».

Ancora: «Dallo Stato ho avuto giustizia per mio figlio, ed era importante far ritrovare la dignità a Marco, visto che gli era stata tolta. Ci siamo battuti sei anni in tribunale perché volevamo che emergesse la verità processuale, dato che la verità storica è un’altra. Dopo di che non abbiamo avuto nient’altro, da nessun punto di vista: nemmeno un supporto psicologico, che invece è previsto per i carcerati».



MARCO VANNINI, LA MAMMA: “VIVIAMO DI RICORDI E DI SEGNI”

La mamma di Marco ha poi concluso: «Noi viviamo di ricordi, e bisogna coglierli per andare avanti. Bisogna anche saper cogliere i segni: loro sono presenti fra noi, e bisogna mantenere vivo il ricordo delle persone che non ci sono più. Il cuore batte solo perché respira, si va avanti così: questa è la nostra vita».

Il caso di Marco Vannini fu portato all’attenzione nazionale dal programma Le Iene, che si schierò da subito al fianco dei genitori del giovane, convinti che la morte del figlio si sarebbe potuta evitare se i Ciontoli avessero chiamato prima i soccorsi. Alla fine, la giustizia ha dato ragione a mamma e papà Vannini.