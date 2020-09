Marco Vannini, oggi sentenza Appello bis/ Procura chiede 14 anni per Antonio Ciontoli

Oggi, mercoledì 30 settembre 2020, è attesa la sentenza del processo bis di appello per l’omicidio di Marco Vannini. La tragedia registrata nella notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015 è tra i casi giudiziari più seguiti degli ultimi anni, soprattutto per il percorso giudiziario. Come ben sappiamo, lo scorso 7 febbraio 2020 la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, rimandando tutto alla Corte d’Assise d’Appello, chiedendo un nuovo processo e anche che venisse messo in evidenza quello che era stato il movimento della famiglia Ciontoli, presenti al momenti in cui Marco Vannini è deceduto. Condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario, pena poi ridotta a 5 anni in II grado per omicidio colposo, Antonio Ciontoli rilascerà dichiarazioni spontanee dopo le repliche, come anticipato dal suo legale ai microfoni di Storie Italiane. Presenti in aula, come sempre, i genitori di Marco.

OMICIDIO MARCO VANNINI, OGGI ATTESA SENTENZA APPELLO BIS

L’accusa nei confronti di Antonio Ciontoli – accusato di aver esploso contro Marco Vannini il colpo di pistola che poi lo ha ucciso – è di omicidio volontario, la richiesta del procuratore generale è di 14 anni di reclusione. Stessa richiesta per il resto della famiglia, o in subordine di valutare l’ipotesi di concorso anomalo in omicidio, in base all’articolo 116 del codice penale, e condannarli a 9 anni e 4 mesi. Ricordiamo che la moglie Maria Pezzillo ed i due figli Federico e Marina sono stati condannati a 3 anni di reclusione sia in primo che in secondo grado.

Intervenuta a Storie Italiane, la criminologa Roberta Bruzzone ha spiegato: «Questa vicenda ha avuto uno sviluppo mediatico parallelo a quello giudiziario. La decisione arriverà verosimilmente in tarda serata. Ciò che accadde all’esito della sentenza del primo processo d’Appello sconvolse anche l’opinione pubblica, la Cassazione in qualche modo ha dato dei paletti entro cui questa nuova corte dovrà pronunciarsi. La Procura ha ribadito delle richieste molto più severe».

Intervistati da Fanpage, i genitori di Marco Vannini – mamma Marina e papà Valerio – hanno messo in evidenza: «La nostra lotta è supportata da tante persone che ci aiutano, che ci danno una spinta morale. Non siamo solo noi a chiedere giustizia, è l’Italia intera che chiede giustizia per Marco. Mi telefonano dall’estero, c’è gente che ha fatto il biglietto dall’estero per venire a piazzale Clodio. Io ho detto guardate che non si può entrare, non si possono fare assembramenti, ma non gli interessa, sono tutti pronti perché vogliono giustizia per Marco».



© RIPRODUZIONE RISERVATA