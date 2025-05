Sono trascorsi 10 anni esatti dalla morte di Marco Vannini, ucciso a 20 anni a casa della fidanzata Martina Ciontoli, a Ladispoli, la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. Un omicidio sconvolgente che ha visto l’intera famiglia della ragazza, lei compresa, finire in carcere dopo un lungo iter giudiziario e una serie incessante di bugie tra interrogatori e banco degli imputati.

Omicidio Marco Vannini, Martina Ciontoli esce da carcere per lavoro/ Ex fidanzata condannata con la famiglia

Oggi sono in cella, condannati in via definitiva a pene diverse, Antonio Ciontoli, allora suocero di Marco Vannini, la moglie dell’uomo, Maria Pezzillo, e i due figli della coppia, Martina, appunto, e Federico Ciontoli. Tutti, secondo la giustizia italiana, contribuirono a vario titolo al terribile epilogo che vide Marco Vannini morire in preda a un’atroce agonia di 110 minuti dopo il ferimento con un’arma da fuoco avvenuto all’interno dell’abitazione. “Tutti potevano dire la verità – ha commentato la madre della vittima, Marina Conte, nel ricordare il suo unico figlio –, ma nessuno di loro lo ha fatto. Ancora oggi ci chiediamo cosa è successo davvero tra quelle mura…“.

Omicidio Marco Vannini, chi è stato condannato/ Come si è concluso processo: la famiglia Ciontoli in carcere

Marco Vannini, i genitori dopo la condanna della famiglia Ciontoli: “Noi all’ergastolo. La nostra non è più vita, ma sopravvivenza”

I genitori di Marco, Marina e Valerio Vannini, si sono battuti per anni per dare giustizia al figlio e arrivare alla verità mentre la famiglia Ciontoli, fin dalle prime battute della vicenda, cercava di trovare una via d’uscita per scampare al banco degli imputati e alla condanna. Bugie dopo bugie, Antonio Ciontoli, sua moglie e i due figli Federico e Martina hanno cercato di portare avanti una versione densa di contraddizioni e omissioni, a partire dalle menzogne dette al 118 nella telefonata, tardiva, di richiesta di soccorso dopo che il 20enne era stato ferito con un colpo di pistola esploso dall’arma dell’uomo.

Antonio Ciontoli, moglie Maria Pezzillo e figli Martina e Federico/ Cosa fanno dopo omicidio Marco Vannini

“Siamo convinti – ha ribadito la mamma di Marco Vannini ai microfoni di Fanpage – che la verità processuale non è la verità storica. Ancora oggi non sappiamo cosa sia realmente accaduto in quella casa, nessuno di loro ha detto il vero. L’ergastolo è il nostro. La nostra non è più vita, ma sopravvivenza“.

Marco Vannini ucciso a casa della famiglia Ciontoli nel 2015: le condanne

Le condanne per l’omicidio di Marco Vannini sono arrivate in via definitiva dopo 6 anni di indagini e processi. Alla sbarra l’intera famiglia Ciontoli, portatrice di una versione ritenuta dl tutto inattendibile dall’accusa. Il primo grado di giudizio sfociò in una condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario a carico di Antonio Ciontoli, 3 anni alla moglie Maria Pezzillo e ai figli, Federico e Martina Ciontoli, tutti ritenuti responsabili di omicidio colposo.

In appello, la pena fu così ridotta: per Antonio Ciontoli 5 anni di reclusione perché reato derubricato da omicidio volontario a colposo; furono invece confermate le pene a carico degli altri imputati. La Cassazione però dispose l’annullamento con rinvio ad appello bis, sollecitando il riconoscimento del capo di imputazione più grave, cioè l’omicidio volontario. Ne scaturiro condanne – poi confermate dalla Suprema Corte nel 2021 – a 14 anni per Antonio Ciontoli, riconosciuto il dolo eventuale, e a 9 anni e 4 mesi a carico di moglie e figli per concorso anomalo in omicidio volontario.