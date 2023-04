Marco Varvello, chi è il giornalista/ Inviato Rai a Londra, la moglie Filomena Campus

Marco Varvello, chi è l’inviato Rai a Londra

Il giornalista Marco Varvello sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 24 aprile, di Oggi è un altro giorno. Varvello è corrispondente dal Regno Unito per la Rai (1997/2005 e 2014/oggi): “Sono arrivato a Londra nel 1997 per seguire come inviato del TG1 tutta la settimana che seguì la morte della principessa Diana. Nella mia ingenuità mi ero portato una valigetta con poche cose perché pensavo di tornare a casa dopo pochi giorni.

Perchè i Bleatles si sono sciolti?/ L'influenza di Yoko Ono su John Lennon e...

In realtà, la mia avventura londinese è cominciata proprio lì perché la saga della morte della principessa triste, con tutto quello che ne seguì, le voci di complotto ecc., occupò mesi e mesi di cronache. E non si è ancora conclusa”, ha raccontato il giornalista a IoDonna. Dal 2006 al 2014 è stato responsabile dell’Ufficio di corrispondenza di Berlino. Nell’aprile 2014 è tornato a Londra.

Giordana, chi è l'amica di Veronica Pivetti/ "Rapporto profondo, siamo una famiglia"

Filomena Campus: moglie di Marco Varvello

Marco Varvello è sposato con la cantante jazz Filomena Campus. Nata in Sardegna, vive dal 2001 nel Regno Unito. Le influenze di Filomena, attrice e cantante di fama internazionale, spaziano dalla letteratura moderna, teatro e arte alla cultura della sua nativa Sardegna. Ha fatto tournée e collaborato con i migliori artisti jazz del Regno Unito, tra cui Orphy Robinson, Rowland Sutherland, Cleveland Watkiss, Huw Warren, Byron Wallen, Jean Toussaint, Kenny Wheeler, Evan Parker, Guy Barker e la London Improvisers Orchestra, oltre che con i colleghi musicisti sardi Paolo Fresu, Gavino Murgia e Antonello Salis. Filomena si è esibita in molti festival jazz in tutto il mondo, avendo suonato nel Regno Unito, Germania, Italia, Giordania, Qatar, Marocco, Tailandia e Croazia. Nel 2003 ha fondato la compagnia Theatralia, che cura l’annuale Theatralia Jazz Festival, in cui cerca di unire musicisti jazz italiani e britannici.

LEGGI ANCHE:

John Lennon e George Harrison, come sono morti/ Un brutale omicidio e un tumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA