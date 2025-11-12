Tutto quello che c'è da sapere su Marco Veneselli, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne.

Marco Veneselli è uno dei corteggiatori che hanno conquistato maggiormente le attenzioni di Sara Gaudenzi. Romano che sogna di lavorare nel mondo della palestra, Marco si è fatto notare durante un’esterna con Cristiana Anania con cui, però, non è scattata la scintilla portando la tronista ad eliminarlo. Marco, tuttavia, è rimasto in trasmissione su richiesta di Sara Gaudenzi che ha chiesto di poterlo conoscere. Una richiesta, quella di Sara, che è stata accolta da Marco con cui la tronista ha fatto subito un’esterna al termine della quale ha confermato il proprio interesse.

Tra i due la scintilla è scattata ma non totalmente al punto che Sara chiede di richiamare Jakub Bakkour, l’ex corteggiatore di Cristiana Anania che torna nel programma proprio per conoscere e corteggiare la Gaudenzi che, con la sua scelta, scatena la dura reazione degli altri corteggiatori, in primis di Marco.

Marco Veneselli e Sara Gaudenzi: esterna importante a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2025, Sara Gaudenzi torna al centro dello studio per rivedere l’esterna con Marco Veneselli con cui ha discusso animatamente nelle scorsa puntata. Al termine del filmato dell’esterna, Sara, in studio, ammette di essere uscita “devastata” da quell’esterna ma di aver anche capito di essere attratta dal corteggiatore anche fisicamente.

Marco, tuttavia, non nasconde la propria delusione quando in studio arriva Jakub Bakkour con cui Sara ha deciso di fare un’esterna dopo la sua decisione di restare in trasmissione come suo corteggiatore. La tronista, dunque, appare sempre più divisa tra Marco e Jakub.

