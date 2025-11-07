Marco Veneselli torna a Uomini e Donne per Sara Gaudenzi o la sua sarà un'eliminazione definitiva? Ecco cosa accadrà.

Tutti pazzi per Marco Veneselli, il corteggiatore di Uomini e Donne che si è fatto conoscere inizialmente come corteggiatore di Cristiana Anania. Tra i due, tuttavia, non è scattata la scintilla e la tronista ha deciso di eliminarlo. Il carattere forte e diretto di Marco ha così convinto Sara Gaudenzi a trattenerlo e, di fronte all’interesse della seconda tronista, Marco ha deciso di restare. La prima esterna ha confermato l’ottima impressione che aveva avuto Sara che, in studio, ha ribadito il proprio interesse. Nel corso dell’ultima puntata del 6 novembre 2025, tuttavia, qualcosa si è rotto.

Dopo aver discusso in camerino, Marco è arrivato in studio solo su richiesta della redazione e, dopo la decisione di Sara di richiamare Jakub Bakkour, ex corteggiatore di Cristiana, ha sbottato. Marco ha così annunciato l’intenzione di eliminarsi accusando Sara di non pensare affatto a lui. “Mi hai accusato di guardare le corteggiatrici di Flavio ma sei tu che guardavi i corteggiatori di Cristiana“, ha detto Marco prima di lasciare lo studio.

Marco Veneselli torna a Uomini e donne per Sara Gaudenzi

Quello di Marco Veneselli a Sara Gaudenzi e a Uomini e Donne non è un addio definitivo. Come svelano le anticipazioni delle prossime puntate pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, infatti, ci sarà il ritorno di Marco e, in esterna, Sara si lascerà andare ammettendo di aver voglia di baciarlo. A frenare tutto sarà proprio il corteggiatore che le farà capire che non è ancora il momento giusto.

In attesa che le nuove puntate di Uomini e Donne vadano in onda, sul web, sono tutti impazziti per Marco che è considerato l’unico realmente interessato a Sara. La coppia Sara e Marco piace davvero tanto ma per il corteggiatore, all’orizzonte, c’è un bacio tra la tronista e Jakub da guardare.

