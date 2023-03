Marco Ventura, chi è/ Scrittore e giornalista, autore de “Il Fuoruscito”

Marco Ventura, chi è lo scrittore e giornalista

Il giornalista e scrittore Marco Ventura sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 22 marzo, di Oggi è un altro giorno. Ventura è autore del libro “Il Fuoruscito“, che ripercorre la storia di Angelo Fortunato Formiggini, editore ebreo, primo suicida contro le leggi razziali del 1938 e le persecuzioni fasciste.

“Quindici anni fa sono entrato in una libreria storica di Roma che aveva una sala dedicata a editori del passato. Per un mese dedicarono la sala a Formiggini… mi sono appassionato a questo personaggio per quindici anni cercando di entrare nella sua testa e nella sua storia. Ho raccolto tutta la documentazione possibile. Formiggini ha scritto molto. Lui si definiva un signore che fa bei libri”, ha raccontato Marco Ventura ai microfoni di Radio Radicale.

Marco Ventura: inviato di guerra, i romanzi

Marco Ventura, classe 1960, è stato inviato di guerra e cronista parlamentare de Il Giornale, poi collaboratore de La Stampa, Epoca, Il Secolo XIX, Radio Radicale, Mediaset e La7, responsabile di uffici stampa istituzionali e autore di una decina fra saggi e romanzi, tra cui “Hina, questa è la mia vita”: storia di Hina Saleem la ventenne pakistana uccisa nel 2006 dalla su famiglia perché “troppo occidentale”. Dal suo libro “Il Campione e il Bandito”, ispirato alla storia di Costante Girardengo e Sante Pollastro, è stata tratta la miniserie con Beppe Fiorello per la Rai, vincitrice dell’Oscar Tv 2010 per la migliore fiction televisiva. Marco Venturo è anche autore tv, di programmi come “Unomattina” e “Unomattina Estate”, “Virus” e “In Onda”.

