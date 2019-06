Marco Verratti e Chiara Biasi nuova coppia?/ I due mano nella mano al Just Cavalli

Marco Verratti sta rubando la scena in questi ultimi giorni. Sui siti e i giornali di gossip si parla infatti di un presunto flirt con la modella francese Jessica Aidi, una professionista che ha già posato per magazine noti come “Swinsuit Issue” e “Sports Illustrated”, con un fisico da far perdere la testa alla maggior parte dei maschietti. Peccato però Jessica potrebbe non essere la vera nuova fiamma del centrocampista della nazionale italiana di proprietà del Paris Saint Germain. Il sito Very Inutil People, molto noto per i suoi scoop e i suoi avvistamenti vip, ha infatti pubblicato quest’oggi uno scatto sulla propria pagina Instagram, in cui si vede l’ex calciatore del Pescara a fianco di una nuova fiamma. Si tratta precisamente di Chiara Biasi, nota influencer nonché ragazza altrettanto bella quanto Jessica di cui sopra. I due sarebbero stati avvistati presso un noto locale di Milano, la discoteca Just Cavalli, mano nella mano.

MARCO VERRATTI E CHIARA BIASI NUOVA COPPIA

«Marco Verratti e l’influencer Chiara Biasi – il commento a corredo dell’immagine – avvistati la scorsa notte, mano nella mano al Just Cavalli di Milano. La scorsa settimana molti giornali avevano attributo a Verratti un flirt con la modella francese Jessica Aidi, presunta causa della recente separazione tra il calciatore della Nazionale e la moglie Laura Zazzara, dopo 10 anni». Il dettaglio “mano nella mano” fa pensare che fra Marco e Chiara vi sia più di una semplice amicizia, e non è da escludere quindi che fra di loro stia nascendo qualcosa di serio. Come si suol dire in questi casi, se son rose fioriranno, e non è da escludere che il “parigino” possa rubare la scena durante l’estate da poco iniziata, con qualche annuncio in grande stile. La cosa certa è che la modella Jessica Aidi non sembrerebbe essere la nuova fiamma di Verratti: forse si è trattato di un semplice colpo di testa, o probabilmente i due neanche si conoscono.

