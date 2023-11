Marco Viola: “Barbara De Santi? Non le ho lasciato il numero perché ho pensato al ses*o”/ A Uomini e Donne…

Barbara De Santi cambia idea su Marco Viola

Scambio di battute tra Barbara De Santi e Marco Viola nel corso della puntata di Uomini e Donne del 17 novembre. Dopo aver messo in scena, con la complicità di Marco, la famosa scena del film Ghost, Barbara De Santi spiega di voler uscire con Marco per provare a conoscerlo dopo aver avuto con lui diversi scontri. “Devo essere sincero. Sono stato travolto e le ho fatto i complimenti. Mi ha subito colpito il suo ingresso. Io Barbara non l’ho mai guardata con quegli occhi e, invece, in quei 20 secondi, mi è arrivata tanta ma ancora sono perplesso”, spiega Marco. “Anch’io, non ti sopportavo proprio”, replica Barbara.

Marco, poi, spiega di essere molto titubante e di non sapere se abbia effettivamente voglia di uscire con lei. “Infatti il numero non me l’ha lasciato”, ribatte ancora la dama.

Marco Viola: Ecco perché non ho lasciato il numero di telefono a Barbara

“Il motivo per cui non ho lasciato il numero di Barbara è che quello che ho vissuto è stato talmente tanto travolgente che mi ha fatto pensare al ses*o”, ammette il cavaliere. “Si può anche cominciare da quello”, dice Barbara scatenando la reazione divertita di Gianni Sperti. “Pensavo di aver raggiunto la pace dei sensi perché sono mesi che non sentivo più niente e invece ieri...”, dice ancora Barbara. “La stessa cosa l’ho vissuta anch’io, ma siccome credo che a Uomini e Donne non debba prevalere solo l’istinto ses*suale, ma anche la volontà di costruire qualcosa di più duraturo e quindi ho pensato di tenere a freno questo istinto”, risponde Marco.

“Devi essere un po’ più leggero a volte. Proviamo a cenare insieme e vediamo cosa succede”, è la proposta di Barbara a cui Marco risponde chiedendo del tempo per pensarci scatenando la reazione dello studio che lo esortano ad accettare l’invito di Barbara. “Io sono molto formale e schematico. Facciamo così: usciremo a cena”, sentenzia il cavaliere.











