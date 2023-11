Marco Viola, Uomini e Donne/ “Ti ho portato un regalo”: Roberta Di Padua e Barbara De Santi…

Marco Viola: nuove conoscenza dopo l’addio a Claudia?

Uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Marco Viola. Il cavaliere ha avuto una frequentazione con Claudia che, però, gli ha preferito Alessio. Prima ancora di uscire con Claudia, Marco aveva avuto un appuntamento anche con Roberta Di Padua con la quale, però, la conoscenza si è interrotta subito. Nello studio di Uomini e Donne, Marco ha discusso più volte con Roberta che ha più volte spiegato di non tollerare il carattere del cavaliere che giudica “troppo pesante”. Marco, inoltre, ha avuto anche diverse discussioni con Barbara De Santi che ha ammesso di essere d’accordo con Roberta.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, però, potrebbe esserci un colpo di scena. “Ti ho portato un regalo“, dice Marco nel breve frame diffuso dalle pagine social di Uomini e Donne. Chi sarà la destinataria del regalo?

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Marco ha svelato le caratteristiche che dovrebbe avere la sua donna ideale. “Se devo essere sincero nessuna delle signore del parterre rispecchia la mia donna ideale, almeno dal punto di vista fisico. A me piacciono le donne come Luisa Ranieri” ha spiegato.

Il cavaliere, tuttavia, ha ammesso di essere rimasto “colpito sia da Roberta che da Cristina“. E proprio su Roberta Di Padua ha aggiunto: “È una donna fisicamente meravigliosa, ma secondo me ha un carattere spigoloso e contrastante che io reputo poco femminile. Penso che non si sappia far corteggiare”.

