Reduce dall’esperienza bis al Grande Fratello, Stefania Orlando è sempre al centro della curiosità degli appassionati; proprio grazie alla duplice esperienza nel reality si è guadagnata un affetto incredibile da parte del pubblico, colpito dal suo modo di essere e dalla sua verve inesauribile. A tal proposito, non è sfuggita una luce nuova negli occhi della conduttrice e showgirl nel corso delle ultime settimane; un nuovo amore? Pare proprio di sì, ed è stata proprio lei a confermarlo in recenti interviste, come in particolare a La Volta Buona di Caterina Balivo dove seppur in maniera sibillina ha parlato del suo nuovo compagno Marco Zechini.

Non si è sbilanciata più di tanto dal punto di vista del racconto; probabilmente per tutelare ulteriormente la liaison visto quanto può essere insistente la curiosità del mondo del gossip. “E’ una cosa iniziata tempo fa, dopo una pausa ci siamo ritrovati…”, spiegava Stefania Orlando nel salotto di Rai Uno sottolineando come si tratti di una liaison costruita nel tempo e oggi arrivata nella sua fase forse più matura e intensa. Ma chi è Marco Zechini, nuovo compagno di Stefania Orlando?

Stefania Orlando e il nuovo compagno Marco Zechini: “E’ nel mio cuore…”

Marco Zechini – nuovo compagno di Stefania Orlando – non appartiene al mondo dello spettacolo; è stata proprio la showgirl a rivelarlo, forse come a sottolineare anche un valore aggiunto per la liaison. “E’ noto solo nel mio cuore”. In ogni caso, per quando siano poche le informazioni e notizie rispetto alla genesi e alla quotidianità riguardanti la loro storia d’amore, c’è un indizio che sembra prestare il fianco a qualcosa di decisamente importante. Un regalo può essere speciale, un anello in particolare; proprio a La Volta Buona, Stefania Orlando qualche giorno fa ha mostrato il gioiello ricevuto proprio dal suo nuovo compagno Marco Zechini. Proposta di matrimonio in arrivo? Chissà, l’unica certezza è che l’amore tra i due è oggi più forte che mai.