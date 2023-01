Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, chi sono/ Artisti delle bolle di sapone

Marco Zoppi e Rolanda: artisti delle bolle di sapone

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, protagonisti dello spettacolo “BuBBles Revolution”, saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 13 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Marco Zoppi e Rolanda sono considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale: hanno portato il loro show in quasi 60 paesi nel mondo, in 4 continenti.

“BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone. Nello show utilizziamo le bolle non come fine, ma come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!”, ha detto Marco Zoppi a Circus Fans. Marco Zoppi e Rolanda detengono dal 2014 il titolo di migliori Artisti delle Bolle di Sapone Europei.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, chi sono

Marco Zoppi è nato a Palermo, in Sicilia, ma vive e lavora a Roma dal 2011. La sua passione per l’Arte della Magia nasce all’età di 8 anni, quando i suoi genitori gli regalarono la scatola del piccolo mago per Natale. Ha studiato chimica sia al liceo che all’università e ha poi inventato la sua “formula magica”: un concentrato per bolle di sapone giganti che gli permette di realizzare la prima versione dello show. Nel 2011 ha incontrato Rolanda Sabaliauskaite. Nata a Vilnius, in Lituania, Rolanda si è trasferita a Roma dove aver incontrato Marco. Appassionata di Magia dall’età di 14 anni, si è laureta in psicologia all’università di Vilnius. In “Bubbles Revolution” cura le parti più legate alla Magia ed all’Illusionismo. Fra tutti i suoi numeri, citiamo il Light Painting: un mix fra l’Arte dello Speed Painting e tecniche illusionistiche che crea effetti incredibili.

