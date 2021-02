Marconi a Obi “La rivolta degli schiavi”/ Deferito calciatore Pisa per frase razzista

“La rivolta degli schiavi”, un calciatore del Pisa ha rivolto questa frase razzista a Joel Obi ed è stato deferito. La decisione l’ha presa il procuratore federale Giuseppe Chiné, nei confronti del calciatore Michele Marconi. Ansa riporta come sia arrivata questa sanzione per contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza verso un avversario. Si analizzava la gara di Serie B Pisa Chievo che ha visto luce il 22 dicembre scorso. Si tratta sicuramente di una situazione molto delicata dove forse serviva un segnale anche più forte. L’episodio era stato denunciato dal club clivense a fine partita.

“La rivolta degli schiavi”, ennesimo episodio di razzismo in campo

L’ennesimo episodio di razzismo arriva dalla Serie B dove Michele Marconi del Pisa ha rivolto la frase “la rivolta degli schiavi” al collega del Chievo Joel Obi. Siamo stufi di situazioni del genere che continuano, purtroppo, a viversi giorno dopo giorno sui campi di calcio. Tutto sembra essere iniziato in Italia nel 1992 quando arrivò Aron Winter alla Lazio con quelle scritte indimenticabili, purtroppo, sulle mura vicine alla sede della società: “Winter Raus”. Una situazione che purtroppo ci porta da un Inter Messina interrotto da Zoro a Boateng che in un’amichevole calcia il pallone in tribuna e se ne va. Speriamo che prima poi tutto questo avrà fine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA