Marcos Antonio alla Roma?/ Calciomercato, Fonseca insegue il talento dello Shakhtar

Anche a Trigoria si lavora alacremente per la prossima finestra del calciomercato estiva e anzi pare che Fonseca come la dirigenza giallorossa abbiamo già le idee piuttosto chiare per la prossima stagione. Ecco dunque che già il tecnico della Lupa avrebbe stilato una lista di obbiettivi per il prossimo, dove certo spicca il nome del giovanissimo talento dello Shakhtar Marcos Antonio, alla Roma già nella prossima estate. Il profilo non è tra i più noti ma pure il giocatore è ben conosciuto dallo stesso allenatore portoghese, che lo aveva già chiesto alla Roma la scorsa estate, questo secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano questa mattina dalla Gazzetta dello sport.

MARCOS ANTONIO ALLA ROMA? FONSECA AMMALIATO DAL GIOVANISSIMO CENTRALE

Secondo la rosea dunque l’approdo di Marcos Antonio alla Roma, è il desiderio dello stesso Fonseca, ammaliato dalle doti del centrocampista dello Shakhtar. Il giocatore dopo tutto rappresenta certo un’ottima occasione di investimento per la Roma, specie in vista del futuro: neanche vent’anni, il brasiliano è un centrale con spiccate doti offensive, dal fisico ben strutturato nonostante un’altezza non così importante e alla testa ben quadrata e con un carattere piuttosto maturo per la sua età. Con tali caratteristiche ci pare naturale che molti club, tra cui la Roma tengano d’occhio l’ astro nascente dello Shakhtar, come pure sta facendo la Selezione Brasiliana, specie dopo la sua ottima prova con i verdeoro nel mondiale Under 17 di tre anni fa. Rimaniamo dunque in attesa di grandi sviluppi.



