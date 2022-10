Marcos Scimìa Vaia, fidanzato Francesca Manzini/ “È la luce. Con lui sono me stessa”

Chi è Marcos Scimìa Vaia?

Marcos Scimìa Vaia è il fidanzato di Francesca Manzini. Conosciuto per essere il sosia di Johnny Depp, i due sono legatissimi e da quando si sono incontrati non si sono più lasciati. Proprio l’imitatrice parlando del compagno ha confessato: “io ero in conduzione a RDS, mentre stavo conducendo non vedo più la mia bici. Vado dai colleghi che mi avevano fatto lo scherzo che lo avevano postato sui social e su quel post lui mi ha mandato delle reazioni. Abbiamo iniziato a parlare, anche di cose importanti ed è nato qualcosa. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Il primo bacio? È arrivato sotto casa il 9 aprile”.

Francesca Manzini: “Dopo Striscia papà mi commosse”/ “Era contrario al mio lavoro"

Un grande amore quello nato tra i due con la comica ed imitatrice che ha dichiarato dalle pagine di Diva e Donna “con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”.

Francesca Manzini e il compagno Marcos Scimìa Vaia: “Promettimi di tenermi sempre la mano”

L’incontro con Marco Scimìa Vaia è arrivato nella vita di Francesca Manzini dopo la fine della relazione con l’ex compagno Christian Vitelli. Proprio il sosia di Johnny Depp parlando della compagna ha scritto sui social: “la bellezza non ha confini, quando la si trova ci si perde in essa. Promettimi di tenermi sempre la mano così che io non possa perdermi di nuovo”. Anche la Manzini nel libro “Stay Manza” ha parlato dell’incontro con il fidanzato dedicandogli un intero capitolo. Si tratta del capitolo 10 dal titolo “l’uomo giusto”: “sto talmente bene che non mi accorgo del tempo che passa.

MARCO SCIMIA, FIDANZATO FRANCESCA MANZINI/ "Ci siamo conosciuti grazie ad uno scherzo. Lui…"

Non solo, nel libro la comica ha parlato della sua vita amorosa e sentimentale raccontando: “ho vissuto dei drammi fortissimi in amore che mi hanno uccisa, se vogliamo moralmente, mi hanno formato perché il male è bellissimo. Io ho ringraziato l’uomo sbagliato perché ciò che ti dà l’autodistruzione o distruzione, o ti rende una persona violenta, o ti rende una persona folle e artista, ti rende una persona speciale e io sono diventata quest’ultima”.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCA MANZINI, ANORESSIA E BULIMIA/ "Arrivata a pesare 49 Kg. Vivevo di eccessi, ero in un tunnel"

© RIPRODUZIONE RISERVATA