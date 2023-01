Marcos Scimìa Vaia, fidanzato Francesca Manzini/ Lei: “mi ha ridato la giovinezza”

Marco Scimìa Vaia e Francesca Manzini: come si sono conosciuti?

Marcos Scimìa Vaia è il fidanzato di Francesca Manzini. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la imitatrce-conduttrice e il sosia di Johnny Deep. I due si sono conosciuti per uno strano caso del destino come ha raccontato proprio la bravissima imitatrice: “ero in conduzione a RDS, mentre stavo conducendo non vedo più la mia bici. Vado dai colleghi che mi avevano fatto lo scherzo che lo avevano postato sui social e su quel post lui mi ha mandato delle reazioni. Abbiamo iniziato a parlare, anche di cose importanti ed è nato qualcosa. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Il primo bacio? È arrivato sotto casa il 9 aprile”.

Da quel momento i due hanno cominciato a chiacchierare come ha raccontato la Manzini: “Abbiamo iniziato a parlare, anche di cose importanti ed è nato qualcosa. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Il primo bacio? È arrivato sotto casa il 9 aprile”.

Un incontro del tutto casuale quello tra Francesca Manzini e Marco Scimìa Vaia che però ha cambiato le loro vite. L’imitatrice, infatti, dopo una serie di delusione, è pronta a costruire qualcosa di bello e speciale con il barbiere e sosia di Johnny Deep. “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”, ha dichiarato la comica e conduttrice dalle pagine di Diva e Donna che ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Christian Vitelli.

Non solo, l’imitatrice ha aggiunto: “la bellezza non ha confini, quando la si trova ci si perde in essa. Promettimi di tenermi sempre la mano così che io non possa perdermi di nuovo” – concludendo – “sto talmente bene che non mi accorgo del tempo che passa”.

