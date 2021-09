Marcus Birks, cantante No Vax, morto di Covid/ L’ultimo appello a favore del vaccino

Marcus Birks, leader del duo musicale dei The Chameleonz, è morto di covid a soli 40 anni. Il cantante era un No-Vax ed era ricoverato al Royal Stoke University Hospital dall’inizio di agosto. I sintomi di quella che sembrava una banale influenza, sono peggiorati sempre di più al punto da essere ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, però, Marcus non è è riuscito a vincere la sua battaglia venendo a mancare a soli 40 anni e lasciando la moglie Lis che tra pochi mesi metterà al mondo il primo figlio.

Negli attimi in cui stava male, Marcus Birks aveva rivolto un appello esortando tutti a vaccinarsi. «Se non ti sei ammalato, non pensi che ti ammalerai quindi ascoltami. Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo. La prima cosa che dirò di fare a tutta la mia famiglia e a chiunque vedrò è di fare il vaccino», aveva detto.

L’addio della moglie a Marcus Birks

Dopo la morte di Marcus Birks, la moglie Lis che crescerà da sola il frutto del loro amore, ha voluto salutarlo con un lungo post su instagram. Marcus, per la moglie, era «il mio migliore amico, la mia anima gemella». “Il dolore che provo a scrivere questo è insopportabile, il mio cuore è stato strappato via, la mia anima e il mio mondo sono completamente in frantumi. Siamo stati insieme per più della metà della mia vita, da quando avevo 16 anni e sono sposata da 10 anni, e l’ho amato e adorato completamente per tutti i 17 anni“, scrive.

Con il ricordo di un grande amore nel cuore, inoltre, Lis ha aggiunto: «Gli ho promesso che ogni giorno dirò a nostro figlio quanto lo amasse, quanto speciale fosse e che sarebbe stato il padre migliore che un figlio potesse desiderare».





