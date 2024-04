Marcus J Cotterell, chi è il marito di Anna Cherubini/ Il matrimonio e la nascita di due figli, Sara e Samuel

Marcus J Cotterell, chi è il marito di Anna Cherubini: i figli Sara e Samuel

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata de La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La conduttrice, tra i numerosi ospiti che si racconteranno nel suo salotto tv, accoglierà anche Anna Cherubini. Sorella minore di Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come il grande Jovanotti, Anna è una affermata autrice televisiva e sceneggiatrice di alcune celebri fiction e serie TV, come Vivere, Centovetrine e Elisa di Rivombrosa, ma negli anni si è imposta anche come scrittrice.

Ma, oltre alla sua ricca carriera professionale che la vede spaziare tra tv e scrittura, che cosa sappiamo della sua vita privata? Anna Cherubini, a differenza della fama del fratello maggiore nel mondo della musica, è molto più riservata e ben lontana dai riflettori dello spettacolo e della tv. Sappiamo però che in passato si è sposata e ha un marito, Marcus J Cotterell, dal cui amore ha avuto due figli, Sara e Samuel.

Marcus J Cotterell, marito di Anna Cherubini: attore, director e…

Marcus J Cotterell, marito di Anna Cherubini, è un attore di origini australiane ma si sa poco altro di lui. Ulteriori informazioni sulla carriera sono disponibili nella bio del suo profilo Instagram, dove rivela di essere anche un director, digital storyteller, content creator e creative director. Il suo profilo è ricco di contenuti e video inerenti al suo lavoro e, di tanto in tanto, condivide alcuni video professionali che ritraggono la Cherubini durante la sua attività di scrittrice.

Tuttavia, non si sa nulla di più del loro amore: entrambi sono piuttosto riservati per quel che concerne la propria vita privata, anche su Instagram, dove di tanto in tanto condividono solo alcuni scatti o video dei figli Sara e Samuel, nati dal loro matrimonio.

