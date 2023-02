“Mare di Guai” testo completo canzone di Ariete Sanremo 2023/ Amore finito e silenzio

Mare di Guai (qui sotto il testo completo) è il titolo proposto dalla cantautrice Arianna del Giaccio, in arte Ariete, giovanissima artista molto determinata, e già conosciuta al pubblico per il suo ep “Spazio” pubblicato nel 2020, che ha scalato le classifiche di ascolti soprattutto su Spotify.

Quest’anno farà la sua prima apparizione al festival di Sanremo, partecipando per la categoria giovani proposte. La cantante aveva già mostrato la sua emozione per questa occasione dichiarando: “Sono felicissima di essere in gara a Sanremo per la prima volta, mi rende carica e motivata, non vedo l’ora di cominciare. Ho sempre amato le nuove sfide e questa è di quelle che non si dimenticano“.

ARIETE A SANREMO 2023/ "Mare di guai" cattura con la sua dolcezza

“Mare di Guai” testo completo e significato della canzone di Ariete a Sanremo 2023

Analizziamo il testo completo di “Mare di Guai” di Ariete: la canzone parla di un amore finito, una relazione che viene ricordata con i silenzi che ora riempiono le giornate ed il letto vuoto. Come ha spiegato la giovanissima cantautrice, il brano è dedicato ad una ragazza.

SIGNIFICATO TESTO "MARE DI GUAI" DI ARIETE/ Il fantasma di un amore (Sanremo 2023)

Leggiamo il testo completo di Mare di Guai che apre proprio con: “Tu, tu eri più bella di me, e adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire, perse, noi perse senza un perché“. La canzone parla delle emozioni vissute nell’affrontare la fine di un amore. Dalla nostalgia di un passato ai problemi quotidiani come i piatti da lavare, fino alla paura ma anche la speranza per il futuro di buttarsi nonostante i guai.

Testo completo di “Mare di Guai” di Ariete a Sanremo 2023: il silenzio di un amore finito

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Ariete per Sanremo giovani 2023 “Mare di Guai“: la dedica ad un amore finito e la paura dei silenzi.

Testo completo "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato/ Video, cover di Ariete a Sanremo 2023

Mare di guai

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché

E c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

E una foto di te sotto il mio cuscino

E vorrei sapere che si prova se resti

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

Sai, sai, sai prenderti gioco di me

Di quel giardino che ho dentro annaffiavi il cemento

Io ti vorrei dire (io ti vorrei dire)

Che vorrei sapere che si prova se resto

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

È lunedì

La luna sembra un po’ arrabbiata

Come mai

Stanotte non sei più tornata

Sono qui

Con la finestra spalancata

Forse ho perso, forse ho perso

Uniamo i respiri senti che caldo stamattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

© RIPRODUZIONE RISERVATA