Mare fuori 2/ Anticipazioni 17 novembre: Filippo in pericolo, Carmine sposa Nina

Mare fuori 2, al via la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini

Questa sera, martedì 17 novembre, prende il via alle 21.20 su Rai 2 la seconda stagione di “Mare fuori”, la serie che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile. In queste nuove puntate ogni detenuto si troverà di fronte la propria famiglia e verrà chiamato a compiere una scelta: seguirne le orme o rinnegarle? Ritroviamo Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, direttrice dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli: “Il compito di Paola è quello di aiutare i ragazzi a comprendere la responsabilità delle loro azioni, e compiere un percorso di elaborazione, e indirizzarli verso il cambiamento. Le carceri sono luoghi di trasformazione. Nella vita sappiamo esiste il bene, come il male. Ma anche i contesti dove nasciamo e cresciamo sono fondamentali”, ha detto l’attrice a Il Mattino.

Al suo fianco il comandante della polizia penitenziaria Massimo Valenti, interpretato da Carmine Recano. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’Istituto: Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio, e Sasà, un ragazzino arrestato per un reato di violenza carnale che è convinto di non aver compiuto. Nel cast della serie anche: Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati. La regia dei dodici episodi, in onda in sei serate su Rai 2, è di Milena Cocozza e di Ivan Silvestrini

Mare fuori 2, anticipazioni prima puntata 17 novembre

Ecco le anticipazioni della prima puntata di “Mare fuori 2”. Nel primo episodio, dal titolo “La famiglia che verrà”, Carmine (Massimiliano Caiazzo) è sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si arrende. Schiacciato dal senso di colpa, Massimo (Carmine Recano) lascia il suo posto di comandante, lasciando Paola (Carolina Crescentini) da sola a fronteggiare i ragazzi dopo la morte di Ciro (Giacomo Giorgio). La direttrice vuole trasferire Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) in modo da evitare tragiche conseguenze. A complicare la situazione il ritorno di una vecchia conoscenza: Pino ‘o Pazzo (Artem Tkachuk).

Nel secondo episodio “Nella gioia e nel dolore” in Istituto arriva Sasà, un ragazzo della Napoli bene. Non viene rivelato il reato che ha commesso e il ragazzo diventa subito un nuovo bersaglio. Naditza (Valentina Romani) sta per uscire e Filippo convince i suoi genitori a ospitarla a Milano. ‘O Chiattillo (termine napoletano traducibile come “figlio di papà“) è nel mirino di Pirucchio (Nicolò Galasso) che vuole vendicare Ciro. Carmine esce dal coma e sposa Nina, con Filippo come testimone, mentre i Di Salvo non sono invitati…



