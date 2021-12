Mare Fuori 2/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Carmine vuole uccidere Pirucchio

Mare fuori 2, anticipazioni quinta puntata

Questa sera, mercoledì 15 dicembre, alle 21.20 va in onda il quinto e penultimo appuntamento con “Mare fuori 2”, la serie ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Questa sera verranno trasmessi due nuovi episodi – il nono e il decimo – dei dodici previsti e suddivisi in sei prime serate. A differenza della prima stagione, diretta da Carmine Elia, i registi della seconda stagione sono Milena Cocozza e Ivan Silvestrini. “Credo che questa serie abbia le caratteristiche per arrivare al cuore delle persone, degli adulti così come dei ragazzi, ed io ho fatto di tutto per trattare questa ricchissima materia con onestà, lasciando sempre un messaggio educativo contro la violenza, contro i fallimenti e le scelte suicide, contro gli errori che consapevolmente o meno, gli uomini e le donne commettono ad ogni età e che hanno ricaschi spesso pesantissimi, anche sugli altri”, ha detto Milena Cocozza presentando Mare Fuori 2. Settimana prossima, mercoledì 22 dicembre, si concluderà questa seconda stagione: tutte le questioni irrisolte dei giovani protagonisti troveranno risposta?

Mare fuori 2, trama episodi “Rivelazioni” e “Niente è mai come sembra”

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di “Mare fuori 2”. Nell’episodio “Rivelazioni” Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio di Nina e si procura un’arma per ucciderlo e vendicare sua moglie. Filippo tenta di chiarire con Naditza, tornata all’IPM. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va da Teresa che trova e in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo vecchio fidanzato. Nel secondo episodio “Niente è mai come sembra”, Carmine, con l’aiuto di Pino, escogita un piano per far uscire Pirucchio dall’isolamento. Filippo intuisce quello che sta accadendo e cerca di convincere Carmine ad abbandonare i suoi propositi di vendetta. È davvero Pirucchio l’assassino di Nina? Gemma riceve una lettera da Fabio, mentre Naditza ha accettato di sposare suo cugino: è finita per sempre con Filippo? In IPM arriva Mimmo, amico di Edoardo, che ha il compito di farlo scappare.

