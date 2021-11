Mare fuori 2/ Anticipazioni puntata 24 novembre: Naditza dai genitori di Filippo

Mare fuori 2, anticipazioni seconda puntata 24 novembre

Questa sera, mercoledì 24 novembre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il secondo appuntamento con “Mare Fuori 2”, la serie con Carolina Crescentini ambientata in un penitenziario minorile. La seconda stagione continua a esplorare le difficoltà vissute dai giovani protagonisti: “Questa è una storia di debolezze, di sbagli, di scontri, ma è anche una storia di riti di passaggio e di grandi e folli amori, di grande amicizia, e se tra le sbarre c sta ‘o mar for, che è speranza e bellezza e rinascita, si può pensare al futuro con fiducia e ottimismo”, ha detto la regista Milena Cocozza. Settimana scorsa l’esordio della seconda stagione di Mare Fuori ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 5.1% di share: nel dettaglio 1.064.000 e 4.65% per il primo episodio, 983.000 e 5.57% per il secondo. Vediamo le anticipazioni dei due nuovi episodi in onda questa sera.

Mare fuori 2, anticipazioni episodi “Io non sono come voi” e “Amare chi fa male”

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Mare fuori 2”. Nell’episodio “Io non sono come voi” Carmine non trova pace per la morte di Nina. Il ragazzo è convinto che la colpa sia dei Valletta. Massimo e Paola cercano in tutti i modi di aiutarlo a superare questo momento difficile. Naditza esce dall’istituto e, all’insaputa dei suoi genitori, viene data in affidamento nella famiglia di Filippo. Intanto Cardiotrap sente un avvicinamento nei confronti di Gemma. Lino, invece, viene adescato dalla mamma di Sasà, il ragazzino della Napoli bene. Nell’IPM arriva Kubra, sua madre è africana e lei un’italiana di prima generazione.

Nel secondo episodio “Amare chi fa male” Il magistrato predispone per Carmine il rientro in istituto: il ragazzo non vuole che sua figlia sia una Di Salvo e la affida alla madre di Nina. La sua famiglia, infatti, è in guerra con i Ricci. Filippo riceve l’autorizzazione per il trasferito a Milano dove lo attende Naditza. Per accoglierlo, Beppe organizza un concerto dove Cardio canta i pezzi scritti con Gemma. Pino è attratto da Kubra, ma la ragazza non si dimostra molto socievole. Un colpo di scena, però, vede coinvolti Carmine e Filippo che decide di mandare a monte il trasferimento a Milano…

