Mare fuori 2, anticipazioni sesta e ultima puntata/ Pino e Kubra sempre più vicini

Mare Fuori 2, anticipazioni 22 dicembre 2021: il finale di stagione

Ed eccoci con le anticipazioni di Mare Fuori 2, che torna questa sera, mercoledì 22 dicembre, con la sesta ed ultima puntata della stagione. Carmine è sempre più sicuro che ad uccidere Nina sia stato Pirucchio e accecato dalla rabbia si procura un’arma per ucciderlo, ma proprio nel momento in cui potrebbe sparargli non riesce a farlo in quanto viene colto da una crisi.

Intanto Massimo, che non ha mai abbandonato il caso, capisce che il responsabile non è il fedelissimo braccio destro di Ciro. Filippo e Carmine, così, decidono che è giunta l’ora di fuggire e pensano di utilizzare il piano organizzato per la fuga di Edoardo, ma non sono a corrente del fatto che Wanda di Salvo abbia architettato un altro piano per ucciderli. I due, dunque, sono in serio pericolo. Cosa succederà a Carmine e Filippo? Riusciranno ad uscirne indenni?

Mare Fuori 2, trama: Filippo scappa per fermare le nozze di Naditza

Le anticipazioni della sesta ed ultima puntata di Mare Fuori 2 rivelano che Filippo e Carmine riescono a sfuggire all’agguato messo in atto da Wanda di Salvo. Nel frattempo la situazione all’IPM si complica ulteriormente con la sorella di Ciro, Rosa, che confida a Edoardo che Mimmo ha svelato tutti i loro segreti e che quindi ha tradito i loro accordi. Decide quindi di ricattare Carmine che, nel frattempo, ha fatto ritorno in Istituto. Cardiotrap invece viene a conoscenza del fatto che Gemma abbia deciso di incontrare Fabio, il suo ex, così decide di andare direttamente dal ragazzo per porre fine alla loro relazione una volta per tutte. Nel frattempo in prigione, un altro amore sembra in procinto di sbocciare, ovvero quello tra Pino e Kubra che appaiono sempre più complici e vicini.

