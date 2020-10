Mare Fuori 2 si farà?/ Anticipazioni seconda stagione: in fase di scrittura, Sessa conferma

Ci sarà la seconda stagione di Mare Fuori? In procinto della chiusura della prima stagione della fiction di Rai 2, iniziamo a chiederci quale sarà il destino dello show che narra le vicende di alcuni giovani detenuti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. A dare alcune anticipazioni, in alcune dichiarazioni riportate da Repubblica, è il produttore della serie Roberto Sessa. È lui ad aver annunciato che la seconda stagione della serie Mare fuori è già in fase di scrittura: “Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, stiamo scrivendo la seconda serie. – ha dichiarato – Abbiamo scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti: Mare fuori è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale”.

Mare Fuori 2, le rivelazioni dell’attrice Carmen Pommella

Il produttore Roberto Sessa non è l’unico ad essersi espresso in merito alla seconda stagione di Mare Fuori. Anche Carmen Pommella, che nella fiction interpreta Nunzia, si è espressa sulla questione nel corso di un’intervista rilasciata a Cronachedi.it. “Nell’ambiente si vocifera, ma non è ancora ufficiale la notizia, che ci sarà una seconda serie, proprio perché sta dando grandi soddisfazioni. – ha ammesso l’attrice, per poi concludere – L’obiettivo di Carmine era creare una realtà che esiste, ma che va oltre il crimine. Dietro a questi giovani detenuti ci sono drammi di persone in bilico fra emarginazione e crescita.”



