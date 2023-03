Mare Fuori 3/ Anticipazioni 1 marzo: Filippo, Nad e Carmine, incontro emozionante

Mare Fuori 3, anticipazioni terza puntata 1° marzo: Filippo e Nad ritrovano Carmine

Mare Fuori 3 riparte dalla notizia della morte di Gaetano, destinata a sconvolgere l’Ipm. Va in onda mercoledì 1° marzo la terza puntata dell’amata serie di Rai 2 ambientata in un carcere minorile di Napoli. Stasera andranno in onda due nuovi episodi. Si inizia con il 3×05 dal titolo L’amore non esiste. Alla notizia della morte di Gaetano, a cui abbiamo assistito alla fine della seconda puntata, Massimo si sente in colpa per non aver saputo fermare il ragazzo e capire quali erano le sue reali intensioni. Lo shock per la perdita dell’amico fa esplodere un nuovo conflitto tra Edoardo e Mimmo, che viene incolpato per l’incidente fatale. Paola, invece, non apprezza i metodi della nuova educatrice.

Kubra si prepara ad andare per la prima volta a casa di Pino, mentre Latifah non è contenta e accusa la distanza dalla figlia. A niente valgono le rassicurazioni di Beppe. Nel frattempo, Silvia riconosce l’avvocato che ha causato il suo arresto mentre Rosa riesce finalmente a far visita a suo padre dopo che quest’ultimo sembra aver scongiurato il pericolo. Il rapporto tra Cardiotrap e Gemma è invece appeso a un filo. Filippo e Nad grazie a uno stratagemma riescono a incontrare Carmine: la reunion tra i tre è davvero emozionante. Infine, entra nell’Ipm una nuova detenuta, che attira la curiosità di tutti…

Mare Fuori 3, trama episodio del 1° marzo su Rai 2

Mare Fuori 3 prosegue con un altro episodio nella serata di mercoledì 1° marzo. Va in onda il 3×06 intitolato L’età dell’innocenza. Viola sfida Rosa dandole della vigliacca perché ancora non si è decisa a vendicarsi su Carmine per la morte di Ciro. Edoardo vorrebbe invece dare una lezione a Mimmo, che incolpa per la morte di Gaetano, ma deve mantenere la calma: Don Salvatore ha ordinato che le punizioni sono sospese. Intanto Massimo ha capito che Mimmo vuole confessare qualcosa, quindi chiede a Carmine di spronarlo, sperando lui riesca a smuoverlo.

Intanto, Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini da parte del migliore amico del mondo, Carmine, che gli ha lasciato un ricordo dopo il loro ultimo incontro. Kubra ha deciso di dare una possibilità alla madre, quindi le scrive una lettera per comunicarle quanto avrebbe difficoltà a dirle dal vivo. La ragazza poi consegna la lettera a Beppe, il quale è sul punto di confessarle qualcosa di veramente importante. In quel momento, accade l’imprevedibile e l’attenzione è tutta focalizzata su Viola…











