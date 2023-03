Mare Fuori 3/ Anticipazioni 8 marzo 2023: Paola Vinci lascia l’Ipm?

Mare Fuori 3, anticipazioni quarta puntata 8 marzo: Sofia svela le sue carte

Mare Fuori 3 torna in onda su Rai 2 con una quarta puntata pronta a sconvolgere ogni cosa. L’Ipm è ancora scosso dalla morte di Viola, che si è buttata dal cornicione dell’edificio. E Paola ora deve pagarne le conseguenze. Nell’episodio 3×07, il primo che vedremo stasera, intitolato Per nascere bisogna morire, Sofia svela le sue carte: non è davvero un’educatrice. Quindi che è realmente? Scopriamo intanto qualcosa di più sul passato di Milos per capire cos’è successo prima del suo arresto. Dobermann, il nuovo entrato, vuole far colpo su Kubra, ma questo scatena la gelosia di Pino.

I due ragazzi finiscono per passare alle mani, e Pino è costretto all’isolamento per aver provocato Dobermann. Al di fuori dell’Ipm, Naditza e Filippo continuano a vivere una vita spericolata, finché si trovano in una situazione molto pericolosa. La ragazza riesce a uscire da una brutta posizione solo grazie alle sue forze, e poi rimprovera il fidanzato per essere stato così imprudente. Questo fattore scatena la decisione di Naditza di riprendere in mano la sua vita: lei vuole vivere alla luce del sole, non continuare a fuggire e nascondersi.

Mare Fuori 3, trama secondo episodio: addio a Paola?

Nell’episodio 3×08 di Mare Fuori 3, intitolato Un giorno tutto finisce, ci sono grandi cambiamenti nell’Ipm. Sofia si insedia come nuova direttrice, quindi per Paola Vinci è l’ora degli addii. I ragazzi si riuniscono per darle il giusto saluto, così come Massimo e gli altri educatori. Sofia deve subito avere a che fare con nuovi problemi che riguardano Pino. Sbattuto in isolamento dopo il feroce litigio con Dobermann, il ragazzo inizia un pericoloso sciopero della fame. Intanto facciamo un passo indietro per scoprire come Debermann, Cucciolo e suo fratello si sono conosciuti. Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica.

Massimo cerca in ogni modo di far confessare a Mimmo la sua terribile verità. Intanto, Nad e Filippo hanno scampato il pericolo, ma il loro rapporto è ormai al capolinea, tant’è che la ragazza prende una decisione sul suo futuro. L’amicizia tra Milos e Cucciolo si fa ancora più stretta. Edoardo, invece, ottiene il permesso di uscire per potersi sposare con Carmela, sebbene il suo pensiero sia sempre per Teresa. Edoardo però finisce per cadere in una trappola che lo metterà seriamente nei guai…











