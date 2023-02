Mare fuori 3, anticipazioni prima puntata/ Rosa Ricci si fa arrestare

Mare fuori 3, le anticipazioni TV della prima puntata

Nella prima serata di RaiUno, in data 15 febbraio 2023, va in onda la puntata d’esordio di Mare fuori 3. Giunta alla sua terza stagione tv, la fiction Rai amata dal pubblico TV di ogni generazione segna un nuovo debutto televisivo dopo il rilascio della stessa neo stagione avvenuto in streaming sul.sito web Raiplay.

Pooh Un attimo ancora/ Diretta 15 Febbraio: l'addio di Stefano D'Orazio alla band

La terza stagione di Mare Fuori, Mare fuori 3, è composta da un totale 12 puntate, che vengono messe in onda per l’intrattenimento degli appassionati con un doppio appuntamento settimanale, ogni mercoledì. L’epilogo della terza stagione della serie TV, Mare fuori 3, si conclude il 22 marzo 2023, salvo cambiamenti repentini nella programmazione dell’opera.

LDA reinventa Alex Britti a Sanremo 2023?/ Il retroscena di "Oggi sono io"

La prima puntata di Mare fuori 3 si compone di due episodi. Nell’episodio 1, Rosa Ricci si fa arrestare, intenta a vendicare i fratelli e il padre dopo il caso del clan Di Salvo. Carmine è l’obiettivo da colpire e la protagonista della fiction si palesa pronta a tutto con l’intento di vedere in ginocchio Donna Wanda, nemica acerrima del clan Ricci.

Cardiotrap appare del tutto sotto choc per l’accadimento che ha stravolto in toto la vita di Fabio, nell’attesa che venga rilasciata la notizia della morte. Nel frattempo, Paola si concede una pausa di riflessione dalla lovestory che la vede protagonista con Massimo. Edoardo, per effetto della violenta aggressione inferta all’amico di Teresa, sta per essere spedito a Poggioreale.

Raquel Welch è morta: l’attrice aveva 82 anni/ Si è spenta dopo una breve malattia

L’episodio 2 dopo l’episodio 1 di Mare fuori 3: i dettagli della prima puntata della rinnovata serie TV

Nell’episodio 2 di Mare fuori 3, poi, Carmine appare in pericolo per il desiderio di vendetta di Rosa, per poi scoprire che Mimmo ha un incarico che Donna Wanda gli ha assegnato. Beppe si impegna nell’impresa di convincere Latifah a non lasciare Napoli e a ricomporre il rapporto con Kubra. Tuttavia la giovane, ben oltre i consigli di Pino, sembra non essere disposta al perdono della madre. Edoardo ha una proposta da inoltrare a Carmela.

L’episodio finale di Mare fuori 3, poi, segna la fuga di Filippo, e Naditza rivela nuove peculiarità del giovane protagonista delle vicende della serie TV. Tra Gemma e Cardiotrap si registra un acceso confronto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA