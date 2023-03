Mare Fuori 3, anticipazioni puntata 22 marzo/ Edoardo muore? Rosa sceglie Carmine…

Mare Fuori 3, ultima puntata 22 marzo su Rai 2

Grande attesa per il finale di Mare Fuori 3 che andrà in onda mercoledì prossimo 22 marzo su Rai 2, con gli ultimi episodi “Un’amicizia è per sempre” e “La scelta”. Gli ultimi episodi della terza stagione di Mare Fuori già sono disponibili su Rai Play dal 13 febbraio. Come si conclude quindi la fiction?

Nell’ultima puntata di Mare fuori 3, intitolata La scelta, Edoardo viene portato in ospedale in gravissime condizioni. Il ragazzo è stato colpito da numero proiettili, nonostante Massimo abbia fatto scudo per proteggerlo. Edoardo entra in coma. Intanto Carmela si accorge di essere innamorata di Carmine, che incontra in segreto alla Piscina mirabilis. Ma i due innamorati vengono sorpresi da Don Salvatore, che minaccia lui con una pistola, obbligando Rosa a scegliere tra Carmine o la famiglia.

Mare Fuori 3, il finale di stagione

Don Salvatore mette una pistola in mano a Rosa e la ragazza sembra decisa a sparare al padre, scegliendo così Carmine. Ma è proprio il ragazzo a fermarla: lei non è un’assassina, non è come loro. Rosa confessa il suo amore a Carmine e rivolge la pistola contro di sé: sia Carmine che Don Salvatore provano a fermarla, ma parte un colpo. Chi dei tre è stato colpito e forse ucciso? Negli ultimi secondi della puntata, su RaiPlay, Edoardo apre gli occhi, ma secondo delle indiscrezioni sembra che nel finale di stagione trasmesso su Rai 2 ci saranno dei minuti esclusivi che potrebbero svelare chi è stato colpito tra Rosa, Carmine e Salvatore. Secondo le teorie social a fare fuoco sarebbe stato Ciro Ricci, scomparso alla fine della prima stagione…

