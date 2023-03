Mare Fuori 3/ Anticipazioni ultima puntata: Filippo torna a Milano, Carmine e Rosa…

Mare fuori 3, finale di stagione su Rai 2

Questa sera, mercoledì 22 marzo, alle 21.20 su Rai 2 va in onda gli ultimi due episodi di “Mare Fuori 3”. Nelle scorse puntate la direttrice Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, ha lasciato il penitenziario minorile per trasferirsi ad Ancona.

Ma in questo finale di stagione di Mare fuori 3 ci sarò un altro addio, quello di Filippo Ferrari (interpretato da Nicolas Maupas). Con l’inserimento della nuova direttrice dell’IPM, Filippo viene trasferito nel carcere di Milano. Per la gioia dei fan, la serie è già stata confermata per la quarta stagione, le cui riprese inizieranno a maggio. Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi della terza stagione di “Mare Fuori” dal titolo “Un’amicizia è per sempre” e “La scelta”, diretti da Ivan Silvestrini.

Mare fuori 3, anticipazioni ultima puntata

Nell’episodio “Un’amicizia è per sempre” di Mare fuori 3 Edoardo viene portato in ospedale in gravi condizioni. All’IPM i ragazzi, e anche Rosa, accusano Carmine per quanto successo a Edoardo. Intanto Carmela insinua il dubbio a Rosa che sia stato suo padre Salvatore ad organizzare l’agguato a Edoardo, ma l’uomo nega. Filippi si prepara a tornare a Milano e consiglia a Carmine di parlare con Rosa una volta che saranno fuori dell’istituto. Teresa dona il sangue a Edoardo, mentre Gianni scopre che Giulia e Valentina hanno rubato la canzone che lui aveva composto con Filippo.

Beppe viene convocato per l’identificazione del cadavere di Latifah, uccisa da un cliente. Nell’ultimo episodio di “Mare fuori 3”, dal titolo “La scelta”, a Carmine e Rosa viene concesso un permesso d’uscita e lui le consegna un biglietto. Kubra ha scoperto che Beppe è suo padre: i due hanno un intenso confronto. Filippo viene trasferito a Milano, nel carcere minorile di Beccaria: prima di partire saluta Carmine e i due si promettono di restare in contatto. Rosa e Carmine si incontrano alla Piscina mirabilis, i due si baciano ma vengono interrotti da Don Salvatore. L’uomo, mettendole in mano una pistola, chiede alla figlia di scegliere tra la famiglia e Carmine. Rosa si punta la pistola: Carmine e Salvatore cercano di disarmarla ma parte un proiettile. In ospedale Edoardo apre gli occhi.

