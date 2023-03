Mare fuori 3, Ciro Ricci é morto?/ Lo spoiler tv di Giacomo Giorgio

Mare fuori 3: che ne é stato di Ciro Ricci? L’interrogativo generale sul ruolo interpretato da Giacomo Giorgio

Ciro Ricci potrebbe essere vivo, o almeno questo é quanto sospettato da una compagine dell’occhio pubblico su Mare fuori 3, su cui decide di avere voce Giacomo Giorgio. Il sospetto sulla fiction targata Rai nasce alla visione del post di foto esclusivo che un noto brand di abbigliamento che veste gli attori protagonisti sul set di Mare fuori 3 ha condiviso online. Immagini che immortalano il ruolo di Ciro Ricci in quella che si direbbe una delle scena in anteprima assoluta della terza stagione in corso di Mare fuori. Questo, nonostante il protagonista sia dato per morto. Da qui si pensa che Ciro Ricci non sia morto o almeno sia in qualche senso ancora protagonista della fiction.

O almeno questa é la teoria predominante dell’occhio pubblico rispetto alla trama della prima edizione della fiction ambientata nella città di ombre e luci, bella e dannata tra legalità e criminalità organizzata, quale é Napoli. Ciro Ricci non figura nel sequel di Mare e fuori, se non in forma di flashback legati al passato. E in una delle nuove puntate il “fantasma” potrebbe riassumere il ruolo di protagonista nella fiction, quando Rosa si vede costretta ad una scelta dinanzi a un bivio, come emerge dal curioso post del brand che collabora con la produzione di Mare fuori.

La donna deve scegliere se eliminare l’amato Carmine o suo padre Salvatore, che le ha posto il terribile dilemma, consegnandole un’arma, la pistola. Quando la giovane si convince di commettere il suicidio e i due uomini tentano di bloccarla dal gesto irreparabile, entra in scena un colpo di pistola, a Mare fuori 3. E intanto, mentre é virale in rete la notizia del curioso post del brand, che immortala Ciro Ricci stringere una pistola -come un incauto spoiler, poi cancellato via social- l’interrogativo nasce spontaneo nell’occhio pubblico l’interrogativo: che Ciro Ricci non sia davvero morto?

Giacomo Giorgio replica al curioso caso dello spoiler-social di Mare fuori

A rispondere al quesito e alla curiosità generale, potrebbe ora essere l’attore che presta la voce a Ciro Ricci nella fiction, incalzato sul caso spoiler web in un’intervista, da Fanpage: “Quella foto è uscita dal cilindro forse per errore, forse no, non l’ho ricondivisa. Poi sulle aspettative del pubblico non vedo, non sento, non parlo. […] -fa sapere sibillino, non escludendo il sequel di Mare fuori 4, Giacomo Giorgio, protagonista delle trame di Mare fuori 3, nonostante il suo personaggio sia dato per morto sin dalla prima edizione della fiction-. Non rispondo per gli altri, chiaramente ognuno lo fa per un motivo, ci sarà qualcuno che lo farà per l’hype”. L’intervento rivelatorio, poi, prosegue con l’attore che si rifiuterebbe di lanciare qualsivoglia forma di anticipazioni TV: “Per quanto mi riguarda, utilizzo il mio profilo Instagram per condividere cose che mi piacciono, dei pensieri onesti ed emotivi, non cerco mai di spingermi oltre”.











