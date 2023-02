Mare Fuori 3, Edoardo muore nella serie?/ L’attore: “L’ho visto in crisi”

Matteo Paolillo parla del personaggio di Edoardo: le sue parole

Mare Fuori 3 sta per approdare su Rai2, ma c’è chi ha già potuta vederla su Raiplay dal 1 al 13 febbraio. La nota fiction è davvero molto seguita, ha toccato picchi di ascolto notevoli. Chiaramente sono iniziati a circolare degli spoiler, uno di questi è proprio inerente alla possibile morte di Edoardo.

'O Mar For" colonna sonora di Mare Fuori: chi è l'autore Stefano Lentini?/ Spopola su Spotify

Ciò che si può rivelare è che il personaggio vivrà una situazione molto pericolosa e lotterà per la vita. A parlare di lui, come riporta lanostratv.it, è l’attore che lo interpreta, Matteo Paolillo, che in un’intervista al RadiocorriereTv dichiara: “In questa terza stagione l’ho trovato un po’ in crisi. Da attore ho cercato di trovare qualcosa di nuovo in lui, sono andato a scavare sempre più a fondo. Ho conosciuto una parte più fragile di Edoardo, sta diventando adulto ma allo stesso tempo vorrebbe restare ragazzo. Si trova a crescere e per lui non è facile”.

Stasera in tv 15 febbraio/ Programmi Rai: Pooh su Rai1, Mare Fuori su Rai2

Mare Fuori 3, Matteo Paolillo su Edoardo: “Ha il suo modo di pensare”

Senza far trapelare spoiler indesiderati, Matteo Paolillo rivela come ha interpretato il ruolo di Edoardo e il tipo di approccio adottato per il personaggio. L’attore, come riporta lanostratv.it, ha rivelato ai microfoni di RadiocorriereTv dettagli su uno dei protagonisti di Mare Fuori 3: “Non posso mai approcciarmi a un personaggio prendendo le distanze da quello che è”

E ancora: “Per me ha sempre ragione, anche quando ha atteggiamenti in cui non mi ritrovo, da attore cerco di capire. Edoardo ha il suo modo di pensare, agisce in rapporto a ciò che sente“. Nell’ultima stagione della fiction, secondo le anticipazioni, Conte chiederà alla sua fidanzata di sposarlo e non solo. Dopo una richiesta molto particolare a Pirucchio, Edoardo subirà delle conseguenze importanti.

Mare Fuori, Nicolò Galasso “Un ruolo difficile”/ Artem Takchuk “Scena isolamento...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA