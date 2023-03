Mare fuori 3 supera Sanremo 2023 e Amici 22/ Il traguardo di ‘O mar for su Spotify

Mare fuori 3 é vincente e influente su Spotify Italia: Generazione zeta premia la soundtrack della fiction Rai

Mare fuori 3 é la fiction del momento, che esercita una notevole influenza, non solo attraverso i canali media che la rendono fruibile, RaiUno in TV e lo streaming online su Raiplay.it. Riesce a superare il limes del piccolo schermo e, nel suo sconfinare nell’industria musicale, batte anche le produzioni musicali di Sanremo 2023 e Amici 22 di Maria De Filippi. La serie televisiva italiana, distribuita dal 2020, narra le vicende dei detenuti e di alcuni membri del personale dell’immaginario IPM – Istituto penitenziario minorile – di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Ma non solo. Vuole essere uno schiaffo morale al pregiudizio e uno strumento di denuncia delle violenze in ogni sua forma. Uno spartiacque che divide la regina tra le vittime dei pregiudizi e luoghi comuni, Napoli, in un’immagine dal binomio di “bella-dannata”. E la soundtrack della fiction targata Rai, rigorosamente in lingua napoletana, cavalca ora l’onda del successo della produzione filmografica. Mare fuori 3, che questa settimana ha visto nella nuova puntata l’influente debutto di Luna, il ruolo della proprietaria di un negozio protagonista di una rivalsa interpretata dall’attrice transgender di Napoli, Marika Gambardella, infatti consegue un nuovo successo.

Chiara Ferragni, la verità su Fedez e Sanremo/ "Ho pianto, è stata durissima..."

‘O mar for di Mare fuori 3 spopola su Spotify Italia

Si tratta del debutto su Spotify Italia, nella playlist che -sulla piattaforma di streaming online in Italia, di ascolti e ascoltatori, rappresenta la nuova generazione: Generazione zeta accoglie alla posizione #6, alle ore 13:47 di sabato 11 marzo 2023, la soundtrack di Mare Fuori, ‘O mar for. Un brano che ora spopola e fa incetta di consensi e riproduzioni, online, e tra le altre ed innumerevoli registra anche la cover personalizzata del Big più giovane di Sanremo 2023 e artista di Napoli, LDA.

Matteo Diamante tuona sui social e difende Nikita Pelizon/ "È l'agnello sacrificale…"

Nella nota playlist, ‘O mar for si colloca prima dei brani realizzati da artisti della gara canora che ha decretato vincitore Marco Mengoni, Sanremo 2023, e il talent show Amici 22 di Maria De Filippi. Alla #7 troviamo Supereroi di Mr.Rain, alla #8 Tango di Tananai, e ancora alla #12 e #13 rispettivamente Margot di Ascanio e Ballerine e guantoni di Wax, entrambe proposte di Amici 22.

LEGGI ANCHE:

Mare fuori 3 supera Sanremo 2023 e Amici 22/ Il traguardo di 'O mar for su Spotify

© RIPRODUZIONE RISERVATA