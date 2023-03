Mare Fuori 3, torna Ciro Ricci?/ Le teorie dei fan sul finale di stagione

Mare Fuori 3: due minuti in più per il finale su Rai 2?

Questa sera, mercoledì 22 marzo, in prima serata su Rai 2 va in onda l’ultima puntata della terza stagione di Mare Fuori, già disponibile su Rai Play. Nella scena finale di Mare Fuori 3 don Salvatore Ricci sorprende la figlia Rosa Ricci insieme a Carmine Di Salvo. Il padre chiede alla figlia di scegliere tra la famiglia e l’amore per il ragazzo: Rosa sembra prima intenzionata a sparare al padre, ma poi rivolge la pistola contro sé stessa. Don Salvatore e Carmine intervengono per fermarla, ma un colpo di pistola risuona nella Piscina Mirabilis. Chi ha sparato? Chi è rimasto ferito o ucciso?

Le dinamiche dell’ultima scena saranno chiarite nella quarta stagione, ma nel frattempo sul web è circolata la teoria dell’esistenza di due minuti aggiuntivi assenti negli episodi già disponibili sulla piattaforma Raiplay. Al momento nessun membro del cast di Mare Fuori si è sbilanciato su questa ipotesi.

Mare Fuori 3, le ipotesi: dal ritorno di Ciro al finale alternativo

Ma non è tutto. Secondo le teorie social a fare fuoco sarebbe stato Ciro Ricci, il fratello di Rosa, scomparso alla fine della prima stagione ma ancora presente in Mare Fuori in flashback e visioni. Il regista Ivan Silvestrini, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto di Giacomo Giorgio, attore che interpreta Ciro, alla Piscina Mirabilis (location della sparatoria finale) con una pistola in mano e in compagnia di Matteo Paolillo (attore che interpreta Edoardo Conte). Ma l’indiscrezione sul ritorno di Ciro Ricci sarebbe stata smentita da Fanpage. Tra le altre ipotesi circolare sul web nelle ultime settimane anche l’esistenza di un finale alternativo, rispetto a quello già disponibile su Rai Play. A parlarne per primo è stato il giornalista Davide Maggio in una diretta social, spiegando però che il “finale alternativo” non andrà in onda: le produzioni girano più versioni di una stessa scena, ma alla fine ne viene scelta solo una.

