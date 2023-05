Mare Fuori 4, al via le riprese/ Anticipazioni: arriva Giuseppe Pirozzi “Micciarella”

Mare Fuori 4: riprese al via per la nuova stagione

Dopo il grande successo ottenuto con le prime tre stagioni, Mare fuori è pronto a regalare altre emozioni al pubblico con la quarta stagione. Le riprese sono ufficialmente cominciate lunedì 22 maggio e sul set sono tornati non solo alcuni dei protagonisti più amati, ma anche alcune new entry. Per vedere i nuovi episodi di quella che è stata eletta la serie dell’anno, tuttavia, sarà necessario aspettare qualche mese. Ancora non si sa quando sarà trasmessa la quarta stagione, ma è probabile che sia necessario aspettare almeno l’inizio del 2024.

Cosa accadrà, dunque, negli episodi di Mare fuori 4? Quali personaggi torneranno e chi, invece, andrà via? No mancheranno naturalmente anche nuovi personaggi con nuovi e giovani attori pronti a conquistare il cuore del pubblico. Tra questi si candida a conquistare i telespettatori Giuseppe Pirozzi.

Mare Fuori 4, anticipazioni: tutte le novità

A svelare qualche dettaglio in più sulla quarta stagione di Mare Fuori è la rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 24 maggio. “Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono cominciate ufficialmente lunedì 22 maggio, con uno slittamento di una settimana, a causa di alcune novità”, si legge su Chi. “Giacomo Giorgi ovvero Ciro Ricci è stato scelto per Doc, altra fortunata fiction Rai con Luca Argentero ma Ciro vivrà ugualmente in Mare Fuori 4 con una serie di flashback“, riporta ancora Chicche di gossip.

Il magazine, poi, annuncia anche la presenza di un altro, giovane attore nei nuovi episodi: “Occhi puntati sul giovanissimo Giuseppe Pirozzi alias Micciarella. Sarà lui la nuova star della serie“, conclude Chi.

