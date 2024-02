MARE FUORI 4, 2A PUNTATA/ Anticipazioni e diretta: don Salvatore Ricci è morto, Rosa disperata

Mare Fuori 4, fiction Rai 2: diretta seconda puntata e commento live 21 febbraio 2024

La seconda puntata di Mare Fuori, in diretta su Rai 2, si apre con la morte di don Salvatore Ricci, soffocato in ospedale con un cuscino nel sonno da Edoardo, vendicatosi dell’attentato alla sua vita, dopo che la figlia Rosa gli aveva sparato perché aveva scoperto della sua storia con Carmine. A comunicarle che il padre è deceduto sono Massimo e la direttrice. La notizia della scomparsa del boss camorristico scatena il caos nell’IPM. Tutti, inclusa Rosa, pensano che sia stata la famiglia di Carmine a commissionare l’omicidio, seppure non sia così.

Intanto Pino ottiene il permesso di lavorare all’esterno e potrà recarsi a fare volontariato in un canile. Kubra è molto felice per lui. Con dei flashback inoltre si scopre qualcosa in più su Luigi e Raffaele, i fratelli Di Meo, e in particolare sulla loro infanzia. Si scopre che gli assistenti sociali li allontanarono dalla madre quando erano bambini perché quest’ultima era una tossica.

Oggi 21 febbraio 2024 su Rai Due vanno in onda i nuovi episodio di Mare Fuori 4. Si tratta della seconda puntata, che presenta gli episodi 3 e 4. Nel primo dei due, dal titolo La testa della lepre, Rosa Ricci viene a sapere dal comandante e dalla direttrice che suo padre Salvatore Ricci è morto. La ragazza a questa notizia crolla: ora anche l’ultimo parente rimastole è morto e si sente completamente sola. Ma non è tutto, perchè la ragazza è convinta che ad aver ucciso suo padre siano stati i Di Salvo.

Questa convinzione la porta ad allontanarsi da Carmine, al quale si era invece ultimamente riavvicinata. Intanto in IPM la nuova reclusa, una ragazza che non parla e della quale non si conosce l’identità, si avvicina a Cardiotrap. Riuscirà lui a scoprire qualcosa in più di questa misteriosa nuova protagonista?

Nel corso del quarto episodio di Mare Fuori 4, dal titolo Ragione o sentimento, grande protagonista sarà il comandante. Il comportamento di quest’ultimo con Carmine e l’influenza che ha su di lui fanno infuriare Donna Vanda, madre di Carmine, che decide di dare una lezione al comandante, colpendo non lui ma sua moglie Consuelo. Per farlo obbliga Mimmo, che è costretto non solo a fare la spia ma anche a partecipare al piano della mamma di Carmine.

Intanto Kubra si avvicina sempre più a Diego, col quale inizia a nascere un sentimento. Micciarella è invece infuriato con suo fratello e sempre più vicino a Eduardo, e per dimostrargli la sua fedeltà e di non essere soltanto un ragazzino alle prime armi, commette per lui un reato gravissimo che lo perseguiterà nel corso delle prossime puntate.











