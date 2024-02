Mare fuori 4, anticipazioni e cast/ La nuova direttrice Sofia rende la vita impossibile a Carmine

Le anticipazioni di Mare Fuori 4, mentre il cast è impegnato a Sanremo 2024: cosa succede nella nuova stagione?

Sei episodi di Mare Fuori 4 sono già stati rilasciati sulla piattaforma di RaiPlay all’inizio del mese, ma i restanti sei sono attesi per il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Le anticipazioni di Mare Fuori 4 rivelano colpi di scena e cambiamenti che influenzeranno parecchio le dinamiche narrative della fiction. La vita del comandante Carmine all’interno del penitenziario diventa sempre più difficile, soprattutto dopo l’arrivo della nuova direttrice dell’IPM di Napoli, Sofia (Lucrezia Guidone), che ha sostituito Paola (Carolina Crescentini).

La donna non si fida dei ragazzi e non condivide l’atteggiamento amichevole del resto del personale nei loro confronti. La nuova direttrice del carcere di Mare Fuori 4, interpretata dall’attrice Lucrezia Guidone, cercherà di apportare alcuni cambiamenti all’interno della struttura, confrontandosi con una realtà che forse non si aspettava di trovare.

Anticipazioni Mare Fuori 4, cast e nuove puntate: tornano Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo e Maria Esposito. E a fine stagione…

Le anticipazioni di Mare Fuori 4 alimentano la curiosità e la suspense per la nuova stagione. Ricordiamo anche a chi sta aspettando di vedere i nuovi episodi in chiaro su Raidue che la data da segnare è sempre la stessa: il 14 febbraio. Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito e tutti gli altri membri del cast tornano dunque con appuntamento settimanale, che vedrà la sua conclusione il 20 marzo 2024.

Da quel momento, partirà un altro conto alla rovescia, quello per Mare Fuori 5. Gli appassionati della serie tv, quindi, possono stare tranquilli: ci saranno nuovi episodi al termine di questa stagione, che sarà seguita da una quinta stagione e anche da una sesta. Le prime anticipazioni, ma anche il buon senso, suggeriscono che cambieranno i protagonisti in Mare Fuori 5 e Mare Fuori 6. Non le storie, sempre colme di grandi emozioni.

