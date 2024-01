Mare Fuori 4, anticipazioni e spoiler: “Sarà rivelato il lato oscuro del Comandante”/ “Succederà…”

Mare Fuori 4, trapela una grande anticipazioni sul Comandante

Si avvicina sempre di più l’approdo in streaming di Mare Fuori 4. La serie campione di ascolti e amatissima dai giovani, farà capolinea a partire dal 1° febbraio su RaiPlay, e in questi giorni stanno spuntando a galla sempre più curiosità e rivelazioni riguardo alla nuova tornata di episodi della fiction, Mare Fuori 4. Una di queste riguarda il personaggio del Comandante, uno dei più amati dalla serie e interpretato dal bravissimo attore Carmine Recano. Una svolta infatti muterà profondamente il legame che il Comandante ha sempre mantenuto con i suoi ragazzi, in particolar modo con Carmine, ma anche con Edoardo.

Nei dodici episodi che comporranno la quarta stagione di Mare Fuori assisteremo a un terribile evento che cambierà all’improvviso il rapporto del comandante con i detenuti, portandolo a perdere le sue convinzioni e la sua incrollabile fiducia nel concedere una possibilità di redenzione ai suoi ragazzi. Si tratterà di un risvolto probabilmente legato direttamente a ciò che accadrà alla moglie Consuelo (Desirée Popper), che finirà purtroppo nel mirino di Donna Wanda Di Salvo, la madre di Carmine (Massimiliano Caiazzo).

Mare Fuori 4, la direttrice cambierà l’approccio con i detenuti

Una delle novità riguardanti Mare Fuori 4 toccherà da vicino anche Lucrezia Guidone, che nella serie interpreta la direttrice dell’IPM. L’artista, che vestirà ancora una volta i panni della Durante avrà modo di ripensare al suo atteggiamento severo e punitivo nei confronti dei detenuti avvicinandosi, sovvertendo ogni genere di pronostico, a Rosa Ricci (Maria Esposito), al punto da arrivare a sostenere la sua storia d’amore con Carmine Di Salvo. Lo stesso Massimiliano Caiazzo, nella conferenza stampa di presentazione della quarta stagione, si è lasciato andare ad importanti anticipazioni sul suo personaggio in Mare Fuori 4.

Questo quanto rivelato dall’attore, uno dei volti più amati di Mare Fuori 4 fin dalla prima stagione: “Il mio personaggio affronta una fase catartica anche per me. Passa da uno stato emotivo adolescenziale ad uno in po’ più adulto. Spero che possa uscire tramite il rapporto con altri personaggi, come Rosa. Silvestrini è molto empatico, mi ha aiutato in alcune scene molto difficili”. Il regista di Mare Fuori 4, Ivan Silvestrini, ha invece svelato quali saranno i temi affrontati nella fiction: “Questa stagione parla di dolore, ma dell’importanza di separarci da una parte di noi, saperla lasciare andare per crescere.” Sicuramente ne vedremo delle belle, tenendo conto anche sono già state confermate la quinta e la sesta stagione della serie, che dunque saranno direttamente collegate a quanto accadrà negli episodi in arrivo su RaiPlay di Mare Fuori 4.











