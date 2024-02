Mare Fuori 4: anticipazioni nuove puntate su RaiPlay/ 2 episodi aggiuntivi per il finale

Mare Fuori 4, anticipazioni: in arrivo una conclusione speciale

Archiviata la settimana sanremese che come ogni anno cattura l’attenzione e mette in secondo piano tutti gli altri appuntamenti importanti, l’hype è ora passato sulle anticipazioni di Mare Fuori 4 in vista delle nuove puntate in uscita su RaiPlay a partire da questa notte. Dopo la prima carrellata di 6 episodi, allo scoccare della mezzanotte verranno infatti aggiunte altre 8 imperdibili puntate sulla piattaforma di streaming.

Da segnalare quindi una novità importante rispetto alle anticipazioni di Mare Fuori 4 e all’uscita dei nuovi episodi su RaiPlay. La prima aggiunta – risalente al 1° febbraio – è stata di 6 puntate e anche la seconda avrebbe dovuto avere lo stesso numero di titoli. A gran sorpresa però – come riporta Coming Soon – il regista Ivan Silvestrini ha annunciato l’aggiunta di altri due episodi, accorpati in una conclusione speciale da 100 minuti.

Mare Fuori, quarta stagione: anticipazioni nuovi episodi su RaiPlay

Dunque, il totale delle puntate della quarta stagione di Mare Fuori sarà di 14, al netto dei due episodi aggiuntivi annunciati da Ivan Silvestrini, regista della serie tv. L’annuncio è arrivato tramite i social, con tanto di spiegazione sulle ragioni della scelta. “Questa stagione avrà 2 episodi aggiuntivi che rappresentano quello che io avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori”.

Dalle parole del regista di Mare Fuori – riportate da Coming Soon – si evince come la decisione di aggiungere due nuovi episodi alla stagione sia quasi un tributo a questi anni intensi e ricchi di soddisfazione. “Una gigantesca puntata speciale che contiene tutto ciò che avete aspettato e temuto. Però sarà un momento memorabile”. Non resta dunque che attendere la mezzanotte di oggi – allo scoccare del 14 febbraio – per assaporare la seconda carrellata di episodi di Mare Fuori al netto della sorpresa finale.

