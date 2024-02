Mare Fuori 4, anticipazioni/ Ritorna l’amore impossibile tra Rosa Ricci e Carmine, Edoardo si vendicherà e..”

Mare Fuori 4, le prime puntate sono meno “dark” della stagione precedente

Mare Fuori 4 è diventato senza alcun dubbio un fenomeno televisivo. I personaggi e le più famose scene sono iconiche e apprezzate dal grande pubblico. I primi episodi della quarta stagione, disponibili su RaiPlay, fanno presagire ad un approccio molto diverso rispetto alla precedente edizione.

Infatti, come riporta Vanity Fair, sembra che l’atmosfera generale sia molto meno dark e drammatica, rispetto alla serie precedente. La volontà di dare spazio, dunque, più all’ironia e all’amore vuole in parte equilibrare il tutto, rischiando però di non incontrare i gusti dei telespettatori sempre abituati a toni molto più action. Le vicende riprendono, come prevedibile, dal finale della terza stagione con uno sparo che potrebbe significare la morte di Rosa Ricci o Don Salvatore e Carmine Di Salvo. Si vedrà molto la storia d’amore impossibile tra Rosa e Carmine, ma anche la vendetta di Edoardo e tanto altro.

Mare Fuori 4, quali sono i personaggi che non torneranno

A quanto pare, la serie ha optato per l’ingresso di nuovi volti che possano portare una ventata d’aria fresca alla serie. Come riporta Vanity Fair: “Dopo l’uscita di scena clamorosa di molti dei suoi personaggi, da Ciro (Giacomo Giorgio) a Viola (Serena De Ferrari), è chiaro che la serie Rai Fiction prodotta da Picomedia non abbia paura di scioccare i suoi spettatori facendo fuori anche dei nomi che mai avremmo ritenuto sacrificabili per l’economia della storia“.

Il pubblico dovrà, dunque, abituarsi all’assenza di personaggi come Chiattillo (Nicolas Maupas), Naditsza (Valentina Romani), Paola (Carolina Crescentini) e altri. La produzione vuoi per motivi legati alla scelta degli attore, vuoi per motivi di scrittura hanno deciso di non rinnovare con loro.

