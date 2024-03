Mare Fuori 4/ Anticipazioni ultima puntata 27 marzo 2024 e diretta: fiato sospeso per Edoardo, Rosa sceglie..

Anticipazioni Mare Fuori 4 ultima puntata 27 marzo 2024: Edoardo fa una scelta pericolosa

Questa sera, mercoledì 27 marzo 2024, su Rai 2 andrà in onda il gran finale di stagione di Mare Fuori 4 e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà nell’ultima puntata e la sua conclusione. Non mancheranno colpi di scena, risvolti inaspettati e scelte drastiche e pericolose. Il finale della quarta stagione di Mare Fuori vedrà tra i protagonisti Edoardo Conte (Matteo Paolillo). Il giovane dopo aver scoperto che Teresa aspetta un bambino ha deciso di cambierà vita e stare con lei ma manterrà la promessa, a quanto pare no.

Carmela informerà Edoardo di sapere dove si trova il tesoro dei Ricci e questo gli farà cambiare idea sulla strada intrapresa. Dopo aver passato una giornata con Teresa le lascerà una lettera d’addio. Conte lascerà la sua compagna e il futuro garantito dalla sua famiglia benestante della Napoli bene per ritornare nella criminalità e puntare a guidare il clan della famiglia Ricci. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Il giovane una volta giunto alla cripta di Ciro e della sua famiglia troverà soltanto poche banconote, intuendo che qualcuno è arrivato prima di lui. Ed a questo punto che ci sarà un colpo di scena, quando proverà a riemergere qualcuno dall’esterno lo colpirà con una pala in pieno volto. Non è chiaro chi sia stato a colpirlo e soprattutto Edoardo morirà?

Mare Fuori 4, anticipazioni gran finale di stagione: Rosa fa una scelta inaspettata

I colpi di scena non sono affatto finiti qui. Dalle anticipazioni sull’ultima puntata di Mare Fuori, 27 marzo 2024, si scopre anche che cosa succederà a Rosa. Per lei sembrava aperta la strada verso la felicità e la serenità con Carmine ma l’arrivo di Donna Wanda con un video ha cambiato tutto. L’aver scoperto che ad uccidere il padre è stato Edoardo Conte farà maturare nella testa della giovane Ricci il desiderio di vendetta.

E non è tutto perché a poche ore dal matrimonio con Carmine, Rosa prenderà una decisione inaspettata. Vestita da sposa ed a pochi passi dall’altare rinuncerà al matrimonio e scapperà dalla chiesa dopo un ultimo sguardo di intesa con il suo amato. Con ancora indosso l’abito da sposa della madre si recherà al cimitero nella cripta di famiglia per recuperare i soldi. Rosa ed Edoardo non saranno gli unici a voler mettere le mani sul denaro del clan, anche i fratelli Di Meo Micciarella e Cucciolo si recheranno al cimitero per lo stesso motivo. Chi avrà la meglio?

Anticipazioni Mare Fuori 4, come vedere in streaming la fiction di Rai 2

Le anticipazioni sul finale di stagione di Mare Fuori 4 svelano infine che cosa succederà agli altri protagonisti. Silvia sempre più in crisi per l’accusa dell’omicidio dell’avvocato D’Angelo chiederà aiuto a Lino, il quale farà di tutto per rintracciare il famoso Gennaro, ma senza successo. Kubra, dopo aver detto addio a Pino, avrà un confronto anche con Diego ed a lui dirà di voler rimanere da sola. Mimmo nel frattempo, pronto a testimoniare contro Donna Wanda vedrà i suoi fratellini minacciati.

Svelate tutte le anticipazioni della sesta puntata di Mare Fuori 4 non resta che dare l'appuntamento a questa sera, mercoledì 20 marzo 2024 su Rai2 a partire dalle 21.25 circa. Tutte le puntate della fiction di successo di Rai2 ambientata nell'Istituto Penitenziario Minorile sono già disponibili in streaming su RaiPlay.











