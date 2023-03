Mare fuori 4, ci sarà?/ Anticipazioni: confermata la quarta stagione, chi non tornerà all’IPM?

Mare Fuori 4: a maggio iniziano le riprese

Mancano poche ore alla messa in onda del finale di stagione di Mare Fuori 3, questa sera su Rai 2, ma la fortunata serie ambientata all’IPM di Napoli è già stata confermata per un quarta stagione. La conferma è arrivata da Ivan Silvestrini sui social: il regista ha condiviso la foto di una bozza della sceneggiatura con la didascalia “Il sabato è per leggere”. Nei giorni scorsi anche Ludovica Coscione, una delle attrici di Mare Fuori, ha annunciato su TikTok che le riprese della quarta stagione inizieranno tra pochissimo: “Io personalmente ancora non ho le sceneggiature, però a maggio iniziamo le riprese della quarta stagione”, ha detto l’attrice che interpreta Teresa.

Per quanto riguarda la trama, ancora non si hanno notizie precise a riguardo, ma sicuramente i nuovi episodi vedranno l’assenza di Paola Vinci e Filippo Ferrari. La direttrice dell’IPM, interpreta da Carolina Crescenti, è stata trasferita ad Ancona; mentre Filippo, interpretato da Nicolas Maupas, è tornato a Milano nel carcere minorile Beccaria.

Mare Fuori 4: Rosa Ricci ci sarà!

Grande curiosità per il destino di Rosa Ricci. Nell’ultima puntata di Mare Fuori 3 – già disponibile su Rai Play – Carmine, Rosa e il padre Salvatore sono coinvolti in una sparatoria: chi ha sparato il colpo? Chi è rimasto ferito o addirittura morto? Il regista Silvestrini ha condiviso alcuni spoiler su Instagram, confermando la presenza di Rosa Ricci anche nella quarta stagione di Mare Fuori: “Credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione… Rosa ci sarà!”. Altri personaggi, invece, potrebbero non tornare nei prossimi episodi, tra questi anche Naditza, interpretata da Valentina Romani, ora che Filippo è uscito di scena. Viola (Serena De Ferrari) si è suicidato lanciandosi dal tetto dell’IPM; Gemma (Serena Codato) è uscita dall’istituto alla fine della terza stagione. La guardia carceraria Liz (Anna Ammirati) ha lasciato l’IPM dopo aver nascosto Edoardo durante la sua fuga dalla famiglia Ricci. Anche Gaetano (Nicolò Galasso) è stato ucciso da Mimmo.

