Mare Fuori 4, il regista svela dettagli della serie/ “Come in ogni stagione avremo dei commiati dolorosi”

Mare Fuori, parla il regista che rivela dei dettagli sulla quarta stagione

Mare Fuori sta per tornare con la quarta stagione, che sarà piena di colpi di scena ma anche di scelte dolorose. Ad anticipare alcuni dettagli della serie è lo stesso regista Ivan Silvestrini in un’intervista a Hollywood Reporter: “Come in ogni stagione avremo dei commiati dolorosi, ma questo è il pane di Mare Fuori. Anche il saluto di Paola è un momento dolorosissimo ma anche potentissimo. Le ultime scene in cui saluta tutti sono strazianti perché sappiamo che forse non la rivedremo più. Dico forse perché la serie è lunga e la Crescentini è molto legata a questa serie“.

Il pubblico vedrà anche l’entrata in scena di un nuovo personaggio, Sofia interpretata da Lucrezia Guidone, che sostituisce la direttrice dell’Ipm Paola Vinci interpretata da Carolina Crescentini: “Sofia è il classico personaggio da odiare e mi sono proprio divertito a renderla detestabile in un primo momento. Imparerà a conoscere questi ragazzi, a sviluppare dei legami con loro. Alcuni di questi rapporti resteranno impressi nel cuore” ha affermato Silvestrini.

Mare Fuori, sta per tornare con la quarta stagione dopo il grande successo dello scorso anno. Nel frattempo, uno dei suoi iconici attori, Artem Tkachuk finisce nel mirino del web per un post social sulla depressione. “La depressione è uno stato emotivo dei deboli” questa la frase incriminata che ha generato polemica sul web, che accusa l’attore di aver trattato con superficialità un tema così delicato: “Prima dei miei 18 anni ho visto la morte faccia a faccia almeno 3 volte”, scrive il protagonista di Mare fuori.

E ancora: “Non c’è tempo per essere depressi. Ipocriti. Il tuo sogno è più grande dei mostri che stai affrontando, quindi alza la testa e guarda in alto invece di seguire il pensiero mediocre della gente comune, o di Google, di Instagram o TikTok. A guardare informazioni inutili o ignoranti, seduti sul divano a piangere perché le cose non vanno come vorreste”. Il Pino o’ Pazz della serie, successivamente, ha replicato alle numerose critiche, con una storia Instagram: “Mi fate ridere. Con tutto il male che esiste nella società di oggi voi vi impuntate sullo stato che mi sono sentito di mettere ieri notte. Mi permetto di parlare della depressione e voglio rispondere alle vostre critiche ignoranti (…) Purtroppo come al solito il vostro mondo dei social continua a ingannarvi e a fare beffe su di voi. Aprite la vostra ca**o di mente, siete un qualcosa di molto più grande rispetto a cosa pensate di essere”.











