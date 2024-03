Mare Fuori 4, la fiction di Rai2 si allunga: “Alcuni attori non hanno reagito bene”/ Il retroscena sul cast

Mare Fuori 4, clamoroso retroscena sul cast: la serie si allunga ma alcuni attori non hanno reagito bene

Questa sera andrà in onda la sesta puntata di Mare Fuori 4 e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati per i vari ragazzi che gravitano attorno all’IPM di Napoli. Il magazine Chi, invece, nel numero che è uscito nelle edicole oggi ha lanciato un clamoroso retroscena sugli attori del cast. Nei giorni scorsi, infatti, il regista Ivan Silvestrini ha annunciato su Instagram: “Noi volevamo fare un film di Mare Fuori di questa stagione, ma siccome la priorità è sempre quella di riuscire a uscire con una nuova stagione ogni dodici mesi, quest’anno non ce l’abbiamo fatta, è stato rimandato. Però in un certo senso l’abbiamo fatto lo stesso: questo film, questi 100 minuti in più usciranno stanotte stessa, perché questa stagione avrà due episodi in più che in qualche modo rappresentano quello che io avrei voluto fare nel film”

E dunque i fan delle serie a partire dal 14 febbraio possono trovare in anteprima tutte le puntate di Mare Fuori 4 che, anziché essere 6 come inizialmente previsto, sono 7. Tale regalo però se sicuramente ha lasciato entusiasti gli appassioni non è stato per nulla apprezzato da alcuni attori del cast di Mare Fuori 4. E il magazine Chi, infatti, a lanciare il retroscena: “Gli attori di Mare Fuori, per questa stagione che terminerà il 27 marzo, avevano firmato un contratto per un totale di 12 episodi. Quando in onda se ne sono trovati 14, non tutti l’hanno presa bene…” Il settimanale non si sbilancia e non fornisce ulteriori dettagli su chi sono i giovani attori in questione.

Anticipazioni Mare Fuori 4: escono i primi rumors su chi non ci sarà nella prossima stagione

Nel frattempo questa stagione di Mare Fuori terminerà la messa in onda su Rai2 mercoledì 27 marzo 2024 ma già si guarda al futuro con la prossima stagione e sono già uscite le prime anticipazioni e le prime indiscrezioni su chi ci sarà e chi, invece, non sarà presente nel cast. Quasi certa è, in primis, l’uscita di uno dei protagonisti principali della serie: Carmine Di Salvo che ha il volto di Massimiliano Caiazzo. Ormai fa parte del programma di protezione testimoni e il suo futuro è lontano dall’IPM.

Anche Giulia/Crazy J (Clara Soccini) non ci sarà in Mare Fuori 5, ha superato il limite d’età per rimanere nell’IPM ed è stata trasferita. Incerto invece è il futuro di Edoardo Conte (Matteo Paolillo) dopo il colpo di scena finale non è chiaro se morirà o riuscirà a sopravvivere.











