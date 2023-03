Mare fuori 4, Ludovica Coscione é nel cast/ “Ecco quando iniziamo le riprese…”

Mare fuori 4, Ludovica Coscione rompe il silenzio sul sequel della fiction Rai

Sulla scia del successo di pubblico e critica la fiction del momento é confermata al sequel Mare fuori 4, non solo dal regista, ma anche da Ludovica Coscione. Dopo la conferma via Instagram del regista Ivan Silvestrini, che in particolare tiene a rassicurare i fan del progetto anticipandone online che il ruolo di Rosa Ricci non sia destinato a morire, anche l’attrice Ludovica Coscione rompe il silenzio. La protagonista lo fa preannunciandosi nel cast dell’atteso sequel della fiction in onda in chiaro tv su Rai2 e in origine in streaming su Netflix. Ebbene sì, anche Ludovica Coscione -che sul re dei social Instagram conta oltre 600mila follower- sarà nel cast dell’ormai confermata nuova stagione della fiction ambientata a Napoli, che é ispirata alle storie dei detenuti in un IPM immaginario. O almeno l’anticipazione é deducibile rispetto a quanto la stessa attrice rende noto tra gli spoiler TV rilasciati in un intervento registrato via TikTok. Per l’occasione l’attrice si dichiara pronta per tornare a vestire i panni di Teresa nella amata fiction partenopea e sottolinea: “Io personalmente ancora non ho le sceneggiature, però a maggio iniziamo le riprese della quarta stagione”.

Libia, sparite 2,5 tonnellate di uranio/ La denuncia di AIEA “Scomparsi 10 container"

Sulla scia di tutti i primi spoiler TV di Mare fuori 4, intanto i fan della fiction di Napoli attivi online avanzano diverse supposizioni, anche relativamente alla messa in onda del sequel. A quanto pare, si vocifera che il debutto di Mare Fuori 4 non avverrebbe su Netflix, prima di Febbraio 2024. E per ciò che concerne la trama con le storie che fanno di Napoli la grande bellezza di un’immagine realista, “di bella e dannata” oltre il pregiudizio sulla città del Sud Italia, non pervengono al momento delle prime anticipazioni, che sono tuttavia molto attese dall’occhio pubblico.

McDonald's e Pachino Igp, siglato l'accordo/ 250mila kg di pomodori ogni anno

La colonna sonora di Mare fuori spopola su TikTok, con LDA…

Nell’attesa di sapere di più di Mare fuori 4, intanto, il fenomeno pop di Napoli, LDA, ma da il web in tilt con la sua rivisitazione personale della soundtrack della fiction, L’ mar for. La cover che il figlio di Gigi D’Alessio registra in un video postato su TikTok di Esse magazine manda il web in tilt in un tripudio di consensi social, contribuendo ad aumentare gli ascolti in streaming su Spotify Italia. Sulla piattaforma musicale, non a caso, anche per l’influenza del più giovane Big di Sanremo 2023 che ne ha registrato una cover, O’ mar for di Mare fuori 3 persiste da giorni nella Top10 di molte playlist musicali, tra cui Generazione zeta, tra le più influenti su Spotify Italia.

LEGGI ANCHE:

"Tossicodipendenti fuori dal carcere"/ Delmastro: "Rieducazione in comunità di cura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA