Mare Fuori 4, riprese a rischio?/ Costretti ad alcuni stop a causa dei fan

Mare Fuori 4, cosa succede alle riprese? Fan scatenati vicino al set

Il 16 maggio sono iniziate le riprese di Mare Fuori 4, nuova stagione della serie campione di ascolti targata Rai. In questi giorni i lavori sul set sono entrati a pieno regime, ma qualcosa sta turbando il proseguimento delle riprese. La serie è a rischio, cosa sta succedendo?

Come previsto la folla dei fan si è avvicinata al set, sperando di carpire momenti salienti delle riprese e di potersi scattare qualche foto con gli attori. Fin qui tutto procede nella norma, se non fosse che alcune persone hanno esagerato oltrepassando il limite tanto da costringere la regia a delle pause. Se la situazione dovesse continuare in questo modo, la serie di Mare Fuori 4 potrebbe subire dei ritardi o addirittura venire compromessa. Non rimane che attendere che la situazione si plachi.

Mare Fuori 4 fan si domandano che fine farà Ciro Ricci

Le riprese di Mare Fuori 4 sono iniziate e il pubblico non vede l’ora di veder tornare i protagonisti della Serie dell’anno 2023 ai Nastri d’Argento. La fiction targata Rai presenterà chiaramente nuovi personaggi, ma è molto probabile che ci sarà il ritorno anche di vecchie conoscenze.

Si parla di Ciro Ricci e O’ Chiattillo, nonostante questo personaggio potrebbe non essere presente fisicamente. Ad alimentare la curiosità dei fan ci ha pensato il regista Ivan Silvestrini che alla domanda “Ciro è Vivo?” aveva risposto: “Nessuno ha mai visto il suo funerale”. Se le riprese dovessero procedere in modo continuato e senza intoppi, non ci vorrà molto per scoprire che fine abbia fatto davvero Ciro. Dunque, uno dei protagonisti più amati di Mare Fuori potrebbe tornare in carne ed ossa.

