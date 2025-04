Torna la prossima settimana, mercoledì 16 aprile 2025 su Rai 2, l’appuntamento con i due nuovi episodi Mare Fuori 5, di cui vi diamo qui tutte le anticipazioni. Tanti i colpi di scena che ci aspettano, soprattutto ora che Rosa Ricci ha scoperto che la tomba di sua madre Maria è vuota e che lei può essere ancora viva. Un fatto su cui deciderà di indagare personalmente, riuscendo a trovare la casa in cui risiede e in cui più volte Massimo è andata a trovarla. Qui, Rosa vede il quadro col suo volto che la madre ha dipinto e finalmente le due si incontrano.

Prima di arrivare a questo momento, Rosa si avvicinerà a Tommaso, il ragazzo dei quartieri alti finito in IPM dopo aver ucciso un coetaneo che gli aveva rubato la collana del fratello Eugenio. Tommaso vuole scoprire chi è stato a commettere l’omicidio che gli ha portato via il suo fratellino, motivo per il quale Rosa gli propone un patto: lui scoprirà, tramite sua madre magistrato, informazioni sulla madre e lei farà lo stesso per capire chi è stato ad uccidere il fratello.

Anticipazioni Mare Fuori 5, prossima puntata: brutto colpo per Angelo, Lorenza vicina ai milanesi

Intanto in IPM Diego è sempre più in crisi per colpa della droga. Sarà Sonia, che ha vissuto un’esperienza simile, ad aiutarlo proprio tramite la boxe, anche se ciò scatenerà la gelosia di Marta. Si passa dunque ad Angelo, che ottiene un permesso per uscire e incontrare la sua famiglia. Si illude che la sorella sia uscita dal giro della droga ma scopre che non è così. Questo lo porta a riflettere su quanto si è addossato per coprirla.

Le anticipazioni della prossima puntata di Mare Fuori 5 ci svelano che conosceremo anche l’infanzia di Lorenza, la figlia della direttrice Sofia, che inizierà a combinarne di ogni anche in IPM, avvicinandosi pericolosamente al duo di milanesi che, intanto, subiranno un agguato in bagno da Pino e altri ragazzi per ciò che hanno fatto a Cardiotrap.

